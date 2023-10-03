Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США

Корреспонденты сообщают из зала суда, что в зале заседания собралось очень много прессы. У здания суда в нижнем Манхэттене собрались противники Трампа, требующие для него адекватного наказания. "У лжи есть последствия", — написано на их плакатах. Такие настроения не удивительны в городе, который безоговорочно поддерживает демократов.

На прошлой неделе судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон вынес промежуточное решение о доказанности махинаций семьи Трамп. В понедельник началось рассмотрение дела по существу.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс обвинила Трампа, двух его взрослых сыновей и их корпорацию Trump Organization в том, что они завысили стоимость своей недвижимости более чем на $2 млрд для нужд своего бизнеса.

Начало новому делу против Трампа дал гражданский иск, поданный прокуратурой штата Нью-Йорк. В нем утверждается, что в течение многих лет своей предпринимательской деятельности Трамп обманывал банки и страховые компании, завышая стоимость своей недвижимости на миллионы долларов.

В промежуточном постановлении суда говорится, в частности, что для получения более выгодных условий займов и соглашений со страховыми компаниями Дональд Трамп:

В начале заседания генеральный прокурор Летисия Джеймс изложила суть обвинения и обстоятельства, на которых оно построено. "Мой посыл прост. Неважно, насколько ты влиятелен или сколько у тебя денег, — перед законом все равны", — сказала она в завершение.

Трамп еще до суда назвал иск прокуратуры очередной охотой на ведьм. "Это обман. Просто чтобы вы знали: мои финансовые отчеты феноменальны", — сказал он журналистам перед тем, как войти в зал суда.

У здания суда также замечена небольшая группа сторонников Дональда Трампа из движения MAGA (английская аббревиатура слогана "Вернем Америке былое величие"). На их баннере написано "Трамп или смерть".

Таким образом, в промежуточном решении суд разобрался с ключевым пунктом иска. Процесс, начавшийся в понедельник, призван сосредоточиться на других, менее важных пунктах.

Перепалка в суде

Дональд Трамп прибыл в суд с командой адвокатов. Прежде всего, они настаивают, что в данном процессе нет самого существа дела, так как Трамп уже выплатил те ссуды, при получении которых он якобы подделывал данные о своей недвижимости.

Однако иск классифицирован таким образом, что в этом конкретном деле прокурорам достаточно лишь доказать сам факт мошенничества, а не наличие жертв этого мошенничества.

Также Трамп заявляет, что очередное судебное разбирательство затеяно для того, чтобы навредить ему в его предвыборной кампании. Но данное расследование началось четыре с половиной года назад, после того как бывший юрист Трампа Майкл Коэн впервые обнародовал бухгалтерские схемы Trump Organization.