Алиев вместо Путина



Этим летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела в Баку на встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Европейская чиновница широко улыбалась, пожимая руку Алиева после того, как они договорились удвоить импорт газа из Азербайджана в течение ближайших пяти лет. По оценке фон дер Ляйен, это должно помочь компенсировать сокращение поставок российского газа.

Незадолго до подписания документа глава Еврокомиссии написала в "Твиттере", что ЕС теперь "обращается к более надежным поставщикам энергоносителей", и назвала Азербайджан "ключевым партнером". Не все оценили эти заявления, обвинив чиновницу в том, что, избегая сотрудничества с одним автократом, она лестно высказывается о другом.

Гражданские активисты в Азербайджане сделали вывод, что Европе нет никакого дела до нарушений прав человека, а 50 французских политиков подписали обращение, в котором заявили: выбирая Азербайджан, Европа ослабляет себя и усиливает диктатуру Ильхама Алиева.

"Это [соглашение] не должно оставить на заднем плане давление на права и свободы человека и репрессии против активистов, — написал по этому поводу известный азербайджанский оппозиционный политик Бахтияр Гаджиев. — В противном случае Евросоюз заменит свою энергетическую зависимость от страны, возглавляемой авторитарным лидером, которого она усиливает покупкой у него газа и нефти, на покупку газа и нефти у страны, управляемой другим авторитарным лидером".

В Азербайджане "вяжут" участников даже самых малочисленных митингов (Фото: Getty Images)

Гаджиев считает, что официальным лицам Евросоюза во время визитов в Азербайджан не помешало бы учитывать мнение представителей гражданского общества. Тот факт, что фон дер Ляйен общалась только с руководством страны, активист рассматривает как "отказ от ценностей Евросоюза" в обмен на газ.

Сама чиновница никогда не комментировала нарушения прав человека в Азербайджане. С одной стороны, это не вполне ее сфера деятельности. С другой — этот факт не мешал ей поднимать эти темы ранее, например, в случае с Турцией. При этом ситуацию с правами человека в Азербайджане критиковали другие европейские политики, в том числе депутаты немецкого Бундестага — как раз в тот период, когда фон дер Ляйен сама была парламентарием.

В конце сентября операторы газопроводов Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии заявили, что готовы помочь наладить быстрые и дешевые поставки азербайджанского газа в ЕС.

Проигнорировавшая критику в свой адрес Урсула фон дер Ляйен на встрече, посвященной открытию газопровода Греция — Болгария, заявила: "Благодаря таким проектам, как этот, у Европы будет достаточно газа этой зимой. Первым шагом была диверсификация, чтобы избавиться от российского газа в пользу более надежных партнеров".

После этого фон дер Ляйен напомнила сидевшему в том же зале Алиеву: "Президент Алиев, я приезжала к вам с этой целью летом".

"Европе нужен газ — очень хорошо, — говорит политик Бахтияр Гаджиев. — Однако энергетическая безопасность Европы не должна осуществляться за счет ущемления прав и свобод человека".

В Еврокомиссии не ответили на просьбу "Би-би-си" прокомментировать критику в отношении фон дер Ляйен и политики ЕС.

Газ от Алиева: не сразу и не много



Усилия, затраченные на встречи с Алиевым, не скоро принесут дивиденды самому Европейскому союзу: ни сейчас, ни в ближайшей перспективе азербайджанский газ не может заменить российский.

Россия ежегодно поставляла 150 миллиардов кубометров газа, в то время как новая сделка ЕС с Азербайджаном предполагает, что Баку только через несколько лет сможет поставлять 20 миллиардов кубов.

Поставки газа из Азербайджана идут через Грузию в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), а в Европу — по Трансадриатическому газопроводу (TAP), запущенному только в конце 2020 года. Мощность первого — 16 млрд кубов в год, второго — 10 млрд.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов рассуждает о том, как со временем объем газа, идущего по TANAP в Турцию, можно будет увеличить до 31 миллиарда кубов, а по TAP — до 20 млрд. Но Глигор Радечич, представляющий сеть неправительственных организаций Bankwatch, которая специализируется на защите окружающей среды и зеленой энергетике, объясняет, почему это проблема для Европы.

"Увеличение мощностей по добыче и транспортировке газа из Азербайджана технически невозможно осуществить менее чем за пять-семь лет, — говорит эксперт. — Это сможет удовлетворить лишь крохотную часть потребностей Европы".

В 2021 году ЕС потреблял 412 миллиардов кубометров газа и планирует сократить потребление на 30% к 2030 году, но тем не менее новые поставки газа из Азербайджана — те самые 20 миллиардов кубов — составят лишь мизерную часть конечного потребления газа ЕС.

Томас де Ваал, старший научный сотрудник по Кавказу фонда Карнеги, тоже считает что сделка Европы с Азербайджаном это "скорее политический месседж, чем экономический", и никак Европе в ближайшее время не поможет.

"Тут речь идет об увеличении поставок газа к 2027 году, но Европе газ нужен сейчас, этой и может быть следующей зимой, — говорит эксперт. — И в то же время при заявлении о переходе на зеленую энергетику мне кажется странным приезжать в Баку, анонсируя долгосрочную газовую сделку, когда у тебя есть две проблемы — краткосрочный дефицит энергетики этой зимой, и ты хочешь при этом отказаться от газа в долгосрочной перспективе".

Зато в Азербайджане на это смотрят как на поддержку от ЕС, что выгодно местным властям, добавляет де Ваал: "Азербайджан называют надежным партнером, используют язык дружбы и партнерства."

Европе — газ, Азербайджану — аресты



Азербайджанская исследовательница в области миротворчества Арзу Гейбулла считает, что Европу никогда на самом деле не интересовало, есть ли демократия в ее стране.

"Конечно, были заявления и встречи [европейских чиновников] в кулуарах с представителями гражданского общества Азербайджана, но эти встречи и заявления никогда не имели большого влияния на ситуацию в стране", — говорит она. Вместо этого они больше походили на "выражение поддержки пострадавшему гражданскому обществу", говорит она.

"В течение многих лет, пока я участвовала в некоторых из тех встреч, одна деталь стала совершенно очевидной — Азербайджан был слишком далек от Европы, чтобы Европе было до него дело. И да, природные запасы Азербайджана имели большее значение, чем его послужной список на демократическом фронте", — заключает Гейбулла.

Несмотря на гигантские проблемы с правами человека в Азербайджане, Евросоюз в основном сохраняет нейтральность по самым острым вопросам, в том числе войне в Нагорном Карабахе. Тем временем Азербайджан занимает 128 место из 180 в Индексе восприятия коррупции, в то время как семья президента Ильхама Алиева владеет активами в Европе и недостатка в средствах не испытывает.

По данным правозащитников, в Азербайджане на данный момент почти сто политзаключенных, среди которых — активисты, политики и журналисты. Как отмечают правозащитники, власти Азербайджана годами работают на тем, чтобы вернуть в страну и посадить критиков режима. "Репортеры без границ" отмечают, что "президент Ильхам Алиев уничтожил в стране любое подобие плюрализма и с 2014 года безжалостно пытается заставить замолчать оставшихся критиков". В рейтинге свободы прессы страна на 154 месте — между Россией и Беларусью.

Громким делом стало похищение уехавшего в Грузию журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы, которого насильно привезли в Азербайджан и тут же посадили за незаконный переход границы. Но такие новости приходят из страны постоянно — в сентябре, например, там арестовали известного журналиста и его адвоката.

30 сентября в Азербайджане разогнали акцию оппозиции, выступившей против нового закона, повышающего требования к созданию политической партии. А депортация из Германии в Азербайджан бежавших туда политических активистов и их последующие аресты заставили некоторых экспертов говорить о том, что у Европы и Азербайджана могут быть какие-то договоренности. Ведь такие прецеденты уже были.

В 2013 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не приняла жесткую резолюцию о политических заключенных в Азербайджане, приняв вместо этого ее "смягченную версию". Благодаря последующему расследованию выяснилось, что Азербайджан планомерно подкупал европейских депутатов, чтобы те лишний раз не рассуждали о правах человека в стране. Попытки Баку таким образом влиять на происходящее в Европе назвали "икорной дипломатией" — когда Азербайджан ежегодно приглашал к себе в гости десятки депутатов ПАСЕ, парламентариям дарили дорогие ковры и икру. В итоге 13 депутатов ассамблеи лишились мандатов из-за скандала.

Фон дер Ляйен и Алиев на открытии газопровода Греция — Болгария (Фото: Getty Images)

"В эйфории от распада социалистического блока казалось, что именно демократии односторонне влияют на бывшие тирании, но со временем оказалось, что все не так просто, — считает социолог Сергей Румянцев. — Авторитарные режимы могут весьма деструктивно влиять на демократии. Азербайджанский режим был весьма активен на этой ниве".

После громких скандалов, последовавших за разоблачениями этих схем, политики будут с меньшей охотой вступать в такие отношения, считает эксперт. "Политика подкупа указала на слабости европейских демократий, и из этого будут сделаны выводы", — говорит Румянцев.

Арзу Гейбулла считает, что непринятая почти 10 лет назад в ПАСЕ резолюция дала возможность правящему режиму в Азербайджане усилить репрессии, обернувшиеся годом позже арестами самых известных правозащитников и журналистов и ограничениями работы НКО.

"Когда ключевой европейский институт не принял документ, который мог бы защитить права тех, кто впоследствии был арестован и приговорен к длительным срокам заключения, стало совершенно ясно, насколько мало Европа думает о перспективах демократического возрождения Азербайджана", — говорит эксперт.

Демократия отдельно, газ отдельно



Многие азербайджанские оппозиционеры сочли нынешний договор Ильхама Алиева с Урсулой фон дер Ляйен чуть ли не предательством декларируемых европейцами демократических ценностей, пишет историк и диссидент Ариф Юнус. "… стали уверять, что теперь многие европейские страны из-за газа будут по требованию Алиева депортировать живущих там оппозиционеров", — замечает эксперт.

Но сам Ариф Юнус с такой оценкой не согласен. Он отмечает, что подписанный 18 июля в Баку документ — просто еще один в серии многочисленных аналогичных документов в энергетической сфере. В отношениях с Азербайджаном Европа отделяет энергетику от демократии, пишет Юнус.

Объясняя подход Европы к Азербайджану (а также к России, постсоветским странам и Китаю), социальный антрополог Севиль Гусейнова напоминает о том, что в 1960-е годы ФРГ проводила политику Wandel durch Annäherung ("изменение через сближение") с автократичной Восточной Германией.

"Несмотря на то, что ГДР была авторитарной страной, по сути представлявшей угрозу ФРГ в годы Холодной войны, здравомыслящие политики думали о сближении, смотрели на много лет вперед. И это реально сработало, правда, через 30 лет", — рассказывает она.

Эта политика, говорит эксперт, в наши дни трансформировалась в Wandel durch Handel ("изменения через торговлю"). "Это взаимовыгодные принципы: вы нам — сырье и пространство для развития двустороннего бизнеса, мы вам — наряду с новыми технологиями и инновациями — идеи демократии, прав и свобод человека".

Правда, по словам антрополога, в связи с ситуацией на Тайване и притеснениями уйгуров в Китае, а также после войны России в Украине, в Европе все громче звучат голоса тех, что считает политику Wandel durch Handel не оправдывающей себя и призывает отказаться от нее — тем самым заняв более жесткую позицию по отношению к автократиям.

Историк Ариф Юнус добавляет, что вопросы демократических реформ в Азербайджане должны быть отражены в отдельном документе.

"Речь о идущих с 2017 года переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения ЕС и Азербайджана, — отмечает историк. — Вот там уже пять лет ЕС настаивает, чтобы власти Азербайджана взяли на себя обязательства по серьезным изменениям законодательства, выборам, развитию гражданского общества. И здесь ключевую роль в политике давления на официальный Баку играет Европарламент, где очень сильны антиалиевские настроения."

Действительно, в те же дни, когда еврокомиссар приезжала в Баку, в Брюсселе проходила уже 18-я по счету встреча главы МИД Азербайджана и главы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности по обсуждению Всеобъемлющего соглашения ЕС и Азербайджана.

В Баку в это же время также прошла встреча между Алиевым и делегацией Европарламента по международным делам, на которой Алиев заявил, что Европарламент принял ряд "антиазербайджанских" резолюций и вообще в парламенте звучали в отношении Азербайджана "обвинения, оскорбления, распространялась лживая информация". Алиев сказал делегатам, что даже "немного удивился", что они после всего этого вообще приехали в Баку. Эту встречу проправительственная пресса восприняла в штыки, углядев за ней влияние армянского лобби.

Во время второй Карабахской войны в 2020 году Европа не занимала ничью сторону, призывая обе столицы к перемирию, — несмотря на армянские демонстрации в Брюсселе (Фото: Getty Images)

А вот нефтегазовые встречи власти и азербайджанская пресса встречают куда более дружелюбно.

Глигор Радечич из экологической НПО Bankwatch отмечает, что Азербайджан "не единственный деспотический режим, к которому ЕС обратился за альтернативными поставками ископаемого газа после российского вторжения в Украину", есть также Саудовская Аравия и Катар — страны, в которых с демократией все тоже не столь хорошо.

Радечич замечает, что исследования уже показывали, что в богатых нефтью и газом странах демократия значительно подорвана, а приток денежных средств от добывающих отраслей подталкивает слабые демократии и авторитарные государства к дальнейшим репрессиям.

Эксперт полагает, что по крайней мере на данный момент для Европейской комиссии и правительств ЕС важнее показать своим избирателям, что они пытаются смягчить энергетический кризис до наступления зимы, скрывая при этом последствия для прав человека.