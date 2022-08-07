Битва за юг: когда и как может начать дальнейшее наступление в Украине российская армия

Такие маневры могли бы означать желание россиян обезопасить захваченный еще в феврале Херсон и окрестные районы от объявленного контрнаступления украинской армии.
Если бы не количество и состав этой новой южной группировки - слишком уж она велика и включает такое количество десантных подразделений, которое не очень рационально использовать в обороне вместо обычной мотопехоты.
Это может быть признаком того, что вскоре главный театр боевых действий войны России против Украины переместится из просторов Донбасса в южные степи, на оба берега Днепра в его нижнем течении.
Активные бои на этом направлении могут начаться уже в ближайшие дни и оказать серьезное влияние на всю войну.
Боевые действия в Донбассе при этом не прекращаются и украинская пехота остается под массированными обстрелами российской артиллерии.
Наступательная группировка?
Одним из первых о переброске Россией войск из-под Харькова и Донбасса на юг еще 28 июля писал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его словам, в конце июля россияне передислоцировали в Херсонскую и Запорожскую области подразделения Восточного военного округа.
В частности, речь идет о частях 35-й общевойсковой армии, которая в начале войны прорывалась в Киев: именно ее 64-я мотострелковая бригада оккупировала Бучу в марте и именно ее обвиняют в причастности к военным преступлениям.
Позже эта же 35-я армия воевала под Изюмом Харьковской области.
"Лично для меня, например, перемещение и применение 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ в этом смысле является своеобразным маркером - показателем того, куда именно приковано в настоящее время внимание их генштаба", - писал Константин Машовец.
Кроме "дальневосточных" бригад, россияне сосредотачивают на украинском юге также большинство своих воздушно-десантных подразделений, общей численностью около 10 тыс. бойцов.
Присутствие группировки российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области (т.е. на том же берегу, что и Херсон) 1 августа подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".
"Очевидно, что командование войск противника разворачивает в Южной операционной зоне (т.е. на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях) оперативную наступательную группировку войск, основу которой составят войска Восточного военного округа… и главные силы воздушно-десантных войск ВС РФ, плюс отдельные части и 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа", - считает Константин Машовец.
В конце концов, некоторые выводы о планах россиян можно делать и на основе техники, которую они перебрасывают на юг.
30 июля в сети появилось видео эшелона, шедшего, вероятно, из Крыма в материковую Украину.
На нем видна техника с маркировкой "V" (означающая принадлежность к Восточному военному округу России).
Среди этой техники: ИМР-2 (инженерная машина разграждения), несколько ЭОВ-4421 (военных экскаваторов), несколько ТММ-3 (тяжелых механизированных мостов, которые используют в армии для преодоления препятствий в ширину до 40 метров), а также БАТ-2 (военный бульдозер на шасси артиллерийского тягача).
Если экскаваторы и гражданские тракторы, также в эшелоне, теоретически еще можно использовать для построения окопов и других оборонных фортификаций, то основная задача ИМРов, БАТов и механизированных мостов - обеспечение продвижения вперед колонн через завалы и препятствия вроде небольших рек.
Десантники и "вагнеровцы"
"Нужно понимать, что у врага недостаток хорошо подготовленных сил, а воздушно-десантные подразделения относятся к наиболее боеготовым. И даже обескровленные имеют достаточный боевой потенциал, чтобы выполнять и оборонные, и наступательные задачи на важнейших направлениях", - говорит о концентрации российских десантников Павел Лакийчук, руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" в разговоре с BBC News Украина.
К выводу, что россияне готовят наступление, а не оборону от наступательных действий ВСУ на Херсон, склоняется и украинский офицер, служащий на южном направлении, который согласился поговорить с Украинской службой Би-би-си лишь на условиях анонимности.
"Любое подразделение априори должно уметь работать как в наступлении, так и в обороне, это вопрос тактики. Но использовать десант в обороне - странно, особенно с точки зрения стратегической перспективы. Разве что речь идет о маневровой обороне", - говорит военный.
"Похоже, что будет классическая общевойсковая операция. Везут "Пионы" (203-мм самоходные пушки - Ред.) и кучу всего прочего", - добавляет офицер.
Агрессивности действиям кадровых российских военных, по его словам, может добавить их конкуренция с "вагнеровцами" - членами так называемых частных военных компаний "Вагнер" и "Лига", которые, по данным украинской разведки, с начала вторжения воюют на стороне россиян и выполняют функции штурмовой пехоты.
Считается, что именно "вагнеровцы" сыграли ключевую роль в успешном штурме россиянами Попасной в мае, а недавно - в захвате Углегорской ТЭС.
"Вагнеровцы" демонстрируют эффективность, за что получают поощрение. Российские армейцы тоже хотят показать успех - здесь может идти борьба за деньги", - предполагает украинский офицер.
Потенциальные направления наступления
"Возможно наступление на трех направлениях: на Запорожье, Николаев и Кривой Рог и Никополь. Третье направление выглядит наиболее вероятным", - оценивает Павел Лакийчук.
О "создании ударной группировки на Криворожском направлении" впервые официально сообщило Оперативное командование ВСУ "Юг" 3 июля.
"Замысел у россиян такой: пойти на Кривой Рог и пойти на Николаев, охватывая его с севера и пытаясь прорваться из Снегиревки на Вознесенск возле Николаева. Это то, что они уже делали", - рассказывал ранее Алексей Арестович.
А Константин Машовец считает, что перегруппировка россиян в перспективе угрожает Запорожью.
"Лично по моему мнению, противник собирается наступать по обоим берегам Днепра на север. То есть на Никополь-Запорожье (по правому берегу) и почти одновременно с другой стороны (вдоль левого берега) тоже на Запорожье. Но не сразу, и даже не завтра, а только после "решения неотложных проблемных вопросов" в Южной операционной зоне", - пишет Константин Машовец.
Еще один военный обозреватель, экс-офицер главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, в эфире телемарафона предположил, что главные усилия россиян будут сосредоточены в направлении Вознесенска к северу от Николаева.
"Вознесенск - это их политическая задача с начала войны. Они наступали на Херсон-Николаев-Вознесенск и дальше пытались переправиться в Одессу и Приднестровье. Так сейчас они хотят показать, что на что-то способны в контексте выполнения тех политических задач, которые стоят перед этой войной", - рассказал Олег Жданов.
О "коридоре" к Приднестровью весной заявляли в российской армии как одной из целей "специальной военной операции".
"Что касается прорыва вплоть до Приднестровья - полностью исключать этого не следует. Но тогда эта операция должна носить более широкий характер. Тогда кроме наступления на Николаев и дальше вдоль украинского побережья в сторону Одессы возможно проведение морской десантной операции, а также какие-то тактические удары из самого Приднестровья", - отмечает Павел Лакийчук.
"К десантной операции и провокациям по приднестровскому направлению ВСУ готовились, и вряд ли они увенчаются успехом", - добавляет он.
"Готовы и готовимся"
По оценкам Алексея Арестовича, всего на южном театре Россия сосредоточила около 30 батальонно-тактических групп (БТГр).
Это более 20 тысяч бойцов.
По словам Арестовича, эти БТГр несли значительные потери и не могут похвастаться полным штатом.
"Степень боеготовности этих войск вызывает скепсис. Им не хватает людей, морально-психологическое и техническое состояние оставляет желать лучшего", - говорил советник главы Офиса президента в одном из эфиров с Марком Фейгиным.
Впрочем, эта группировка достаточно мощна для наступательных действий (не говоря уже об обороне). Особенно, если учитывать значительное преимущество россиян в артиллерии и боекомплекте к ней, которое никуда не исчезло.
Со схожим количеством БТГр россияне успешно атаковали Изюм. Позже эти же силы участвовали в битве за остатки Луганской области (правда, в Луганской области количество батальонно-тактических групп у россиян было больше и приближалось к 50).
"К нам понемногу подходит артиллерия. Руки растут, есть новые возможности. Но преимущество в огне все же у россиян", - признает офицер с южного направления.
В то же время, каким бы ни было основное направление наступления россиян (или продвижение по всем трем), украинской армии, которая в последние месяцы сосредотачивала здесь свои силы для контрнаступления, есть чем встретить российских военных.
"Готовность россиян к наступлению - 6-8 августа. Это не значит, что они именно в этот день пойдут или в следующий. Могут отложить на несколько дней, а могут не отложить. Мы готовы и готовимся. Поэтому будем встречать", - анонсировал Алексей Арестович.
Подготовка ВСУ проявляется в артиллерийских ударах по логистике россиян.
За последние дни украинская армия успешно обстреляла Антоновский железнодорожный мост, склады россиян в районе Олешек, Чернобаевки, Новой Каховки, Берислава и даже Скадовска, расположенного в более чем 80 км от линии фронта.
Но наиболее заметным было уничтожение 40-вагонного российского железнодорожного эшелона с личным составом и боекомплектом в Бриловке, в 40 км от Херсона.
Россия официально не комментировала эти обстрелы и заявления о них. В то же время, российские военные паблики перепостили видео жителей этих регионов с кадрами пожаров и звуками взрывов.
Кроме того, украинская армия продолжает удерживать небольшой плацдарм к югу от Давыдова Брода на левом берегу реки Ингулец.
Донбасс и Харьковщина
Параллельно с перегруппировкой россиян на юг боевые действия не прекращаются на других участках фронта - под Харьковом и в Донбассе.
Самыми горячими точками на начало августа были и остаются села Кодема, Гладосово и Майское к югу от Бахмута, а также Пески - легендарный с 2014 года пункт обороны украинской армии в районе Донецкого аэропорта.
Украинское медиапространство всколыхнул пост бойца 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" (56-я бригада) Сергея Гнездилова о тяжелом положении защитников Песков без поддержки артиллерии.
"Вы даже не представляете количества и процента потерь. Это… мясорубка, где батальон просто своими телами сдерживает нашествие", - написал он.
Позже стало известно, что подмога подошла, а противнику удалось продвинуться всего на несколько сотен метров.
В то же время украинская армия продолжает наносить урон противнику и в Донбассе - под Верхнеторецким, что неподалеку от Горловки, от артиллерийского удара ВСУ погибла командир дивизиона реактивной артиллерии самопровозглашенной ДНР Ольга Качура, более известная по позывному "Корса".
До войны она работала в донецкой милиции и дослужилась до звания подполковника, но с 2014 года присоединилась к пророссийским сепаратистам и стала "единственной женщиной-командиром РСЗО" в так называемой "республике". Российская пропаганда сделала из нее медийный персонаж уровня "Гиви" и "Моторолы".
В целом же, как прогнозируют военные обозреватели, фронт в Харьковской области и в Донбассе не затихнет даже с переносом основных боев на юг - россияне будут продолжать сохранять давление на позиции ВСУ, чтобы украинская армия не могла перебрасывать свои резервы на главный театр боевых действий в южных степях.
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