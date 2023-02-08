Битва искусственных умов. Google запускает чат-бот Bard, соперника бота ChatGPT от Microsoft

Пока Bard еще обкатывает группа испытателей, но в ближайшие недели компания планирует представить его широкой публике.

Bard основан на уже существующей большой языковой платформе Google под названием Lamda, про которую говорят, что ее ответы настолько напоминают человеческие, что она кажется разумной. К тому же в дополнение к новому чат-боту технологический гигант запускает новые ИИ-инструменты в помощь уже существующим поисковым механизмам.

В задачу чат-ботов на основе ИИ входит поиск информации и ответы на запросы пользователей. Одним из самых известных примеров таких чат-ботов является ChatGPT.

Как пишет редактор отдела технологий Би-би-си Зои Кляйнман, что бы вы ни попросили у этого чат-бота — написать ли песню в стиле вашего любимого исполнителя, сделать домашнюю работу по истории, подготовить речь или даже придумать нужный программный код — ChatGPT может справиться с заданием, и сделать это весьма убедительно.

Однако эта технология пребывает еще в младенчестве. Чат-бот пользуется только той информацией, которая размещена в интернете, и хотя ее там больше чем достаточно, искусственный разум пока не способен отличать заслуживающие доверия факты от фальшивок и все принимает за чистую монету.

Хуже того, он сам выдает обработанную информацию как непреложный факт, и в этом как раз и кроется большая опасность.

Ну а чем же Bard лучше?

"Bard будет совмещать обширные мировые знания с силой, интеллектом и креативностью наших крупных языковых моделей", — написал в своем блоге топ-менеджер Google Сундар Пичаи.

Он подчеркивает, что хотел бы видеть ИИ-сервисы компании Google "смелыми и ответственными", но при этом не вдается в подробности о том, что может помешать чат-боту Bard распространять в сети потенциально недостоверный и вредоносный контент.

Планируется, что поначалу новая платформа задействует упрощенную версию Lamda, не требующую больших мощностей, чтобы ею сразу могло воспользоваться максимальное число людей.

Свой ход компания Google поспешила сделать на фоне предположений, что ее конкурент Microsoft вот-вот запустит чат-бот ChatGPT в поисковике Bing, сделав предварительно многомиллиардную инвестицию в компанию-разработчика этого бота OpenAI.

Пока что Microsoft не торопится извлекать прибыль из своего ChatGPT, и для пользователей этот чат-бот стается бесплатным. Однако недавно OpenAI ввела подписку на расширенный спектр услуг в дополнение к бесплатным.

Впрочем, как полагают эксперты, создатели чат-ботов на основе искусственного интеллекта делают ставку на многомиллиардный сектор интернет-поиска, поскольку потенциально новые чат-боты могут сразу дать ответ на корректно поставленный запрос, вместо того чтобы выдавать целые простыни страниц с ссылками.

Так, Сундар Пичаи указывает на то, что сегодня пользователи Google задают куда более изощренные вопросы. К примеру, если раньше они могли интересоваться, сколько клавиш у фортепиано, то теперь им хочется знать, насколько сложнее овладеть этим инструментом, нежели гитарой. То есть речь идет уже не о простой фактологии.

"Вот в такие моменты и может пригодиться ИИ, который синтезирует идеи для ответа на вопросы, не имеющие однозначного ответа", — пишет Пичаи.

Следует ли из всего этого, что в ближайшее время на наших глазах развернется битва одаренных машинным разумом чат-ботов, и что думают по этому поводу они сами?

На вопрос, кто из них лучше, ChatGPT дипломатично ответил, что дело не в этом. "У меня нет ни возможностей, ни стремления навредить другим компаниям, включая Google", — подчеркнул бот.

Пока неизвестно, изменится ли его точка зрения (если она у него имеется, конечно) после многомиллионных вливаний в его родительскую компанию.