Бить или не бить. Что западная пресса пишет о возможной отмене запрета на ракетные удары Украины по России

Ранее сообщалось, что британское правительство считает вполне допустимым применение по целям в глубине России крылатых ракет Storm Shadow. Но Лондон хотел заручиться для этого прямым согласием Вашингтона.

По данным анонимных „европейских“ источников, Байден готов пойти на это, но только при условии, что это не американское оружие.

По информации New York Times , Джо Байден, скорее, склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары по России ракетами западного производства.

Лишь после повторного вторжения армии РФ в Харьковскую область США разрешили Киеву поражать цели на российской территории, но только вблизи границ.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары в глубине российской территории, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом.

„Ослабление ограничений на применение западного оружия не приведет к эскалации ситуации в Москве, — написали на этой неделе 17 бывших послов и генералов в коллективном письме, адресованном администрации президента США. — Мы знаем это, потому что Украина уже наносит удары по территории, которую Россия считает своей, включая Крым и Курск, с помощью этого оружия, и реакция Москвы остается неизменной“.

Кроме того, эксперты, мнение которых Байден не может не принимать в расчет, считают, что никакой эскалации со стороны России в случае принятия положительного решения не последует.

Как пишет NYT, Байден может поменять свою точку зрения даже не потому, что сам считает это верным решением, а потому что оказался в ситуации, когда ему необходимо продемонстрировать солидарность с европейскими партнерами, в частности, с Британией и Францией.

Пока намеки на скорое разрешение Украине наносить удары по целям в России американскими ракетами не воплотились в официальные заявления, информация попадает в открытый доступ через осведомленные, но анонимные источники.

Анализ: почему для Украины применять по целям в России ATACMS было бы важнее, чем Storm Shadow

NYT продолжает, что республиканцы в Сенате, и особенно их лидер Митч Макконнелл, негласно тоже этого хотят. Они давно выступают за резкий ответ России за ее агрессию, что идет вразрез с позицией их кандидата в президенты Дональда Трампа.

„Если Байден скажет британцам и французам „да“, а если он также разрешит использование Украиной американских ATACMS, это, скорее всего, станет его последним шагом в сторону эскалации помощи Украине“, — считают журналисты издания.

Это, безусловно, их достоинство, но оно также приводит к тому, что такие ракеты не очень эффективны для больших целей на поверхности земли, таких, как личный состав, склады, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы с самолетами и вертолетами.

Storm Shadow — крылатые ракеты воздушного базирования, украинцы запускают их со старых советских бомбардировщиков Су-24. Эти ракеты в экспортном варианте имеют уменьшенную вдвое дальность в 250 километров. И они оснащены проникающей боевой частью, которая позволяет поражать хорошо защищенные и укрепленные цели.

Однако украинцы явно рассчитывали на то, что им могли бы разрешить применять баллистические ATACMS, которые также уже есть у ВСУ.

Последняя информация говорит в пользу того, что США могут разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP британского и французского производства. В них есть американские компоненты и США имели право ограничивать их применение.

ATACMS — баллистическая ракета, которую запускают с земли с дальностью в 300 километров. Она как раз хорошо поражает такие слабозащищенные цели на открытой местности.

Обе ракеты можно было бы сравнить со снайперской винтовкой и дробовиком — каждое оружие полезно по-своему.

Поэтому, если надежды украинцев окажутся тщетными, и они получат только крылатые ракеты, то это сильно уменьшит их возможности по сравнению с теми, которые они бы получили вместе с ATACMS.

Важно также и то, что запасы американских ракет намного больше, чем британо-французских, и поэтому интенсивность ударов была бы намного выше.