BioNTech произведет 2 млрд доз вакцины в 2021 году

Фирма из Майнца, выпускающая вакцину в партнерстве с американским концерном Pfizer, рассчитывает выпустить до конца года два миллиарда доз препарата. До сих пор планировалось производство 1,3 миллиарда доз. Скорректированный прогноз основывается на постоянном совершенствовании процессов и расширении линий производства, сообщила компания BioNTech. Для вакцинации одного человека необходимо две дозы вакцины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены в Литве: что больше всего подорожало и подешевело с 1995 года (143)
"За 25 лет с 1995 года цены в Литве выросли вдвое, а средняя...
Глава МВД Литвы: число зараженных сократилось, но смягчать карантин рано (39)
За неделю число зараженных коронавирусом в Литве...
Новый рейтинг: впечатляет позиция Шимоните и скачок Партии свободы (151)
Результаты нового опроса общественного мнения в Литве...
Манипуляция: граждане Израиля болеют коронавирусом после прививки (32)
В социальных сетях со ссылкой на один из израильских...
Прогноз синоптиков: в ближайшие дни ожидается значительное похолодание (1)
Сколько еще мы сможем радоваться снежной погоде? Об...