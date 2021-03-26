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Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях, сообщает DW.
BioNTech и Pfizer начали испытание вакцины на детях
© Sipa / Scanpix

"Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний", - заявил Pfizer. В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной руппе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.


С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 126 млн человек, более 2,7 млн скончались.

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Deutsche Welle

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