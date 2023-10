Биньямин Нетаньяху: Речь идет о полноценной войне

По информации издания The Times of Israel, жертвами военных действий в Израиле стали 22 жителя страны. Почти 300 человек ранены. Руководство больницы "Сорока" в Беэр-Шеве сообщило, что приняла 80 пациентов, некоторые из них в очень тяжелом состоянии. В медицинский центр "Ассаф Харофе" недалеко от Тель-Авива поступили 17 пациентов. Двое из них в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В медцентре "Каплан" в Реховоте находится 21 пострадавший, двое поступили в тяжелом состоянии, их отправили на операцию. The Times of Israel отмечает, что не все больницы предоставили информацию о пострадавших.