Американский миллиардер, 65-летний Билл Гейтс и его супруга, 56-летняя Мелинда расходятся после 27 лет брака, однако продолжат курировать совместный фонд. Это следует из сообщения, которое в понедельник, 3 мая, размещено в Twitter каждого из подавших на развод супругов.

"За минувшие 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, деятельность которого осуществляется по всему миру, чтобы дать возможность людям вести здоровую, продуктивную жизнь", - написали Гейтс. "Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, однако мы больше не считаем, что можем развиваться дальше как пара на следующем этапе нашей жизни", - подчеркнули они.

Детали, связанные с разводом, не разглашаются. Билл и Мелинда попросили уважать их личное пространство и не вмешиваться в частную жизнь.

Таблоид: Мелинда не требует финансовой поддержки вне брака

Состояние соучредителя Microsoft оценивается в 130,5 млрд долларов (108 млрд евро), в списке самых богатых людей мира - по версии Forbes - он занимает четвертую строчку.

Как отмечает американский таблоид TMZ, пара подписала соглашение о расторжении брака. В соответствии с ним Мелинда Гейтс не требует финансовой поддержки вне брака. Ее бывший партнер прилагает документы, свидетельствующие о том, что он поддерживает решение о разводе.

Билл и Мелинда познакомились в компании Microsoft, где последняя занималась разработкой мультимедийных продуктов. Свадьба состоялась на острове Ланаи в Гавайском архипелаге в 1994 году. Мелинда покинула Microsoft в 1996 году.