Как отмечает "Медиазона", речь идет о видео артиллерйского удара по Белгородской области, которое 2 апреля в своем телеграм-канале опубликовал командир Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Пользователь твиттера SerDer_Daniels определил место удара — оно находится в 1,3 км от границы с Украиной у села Цаповка, это лесополоса рядом с фермой.

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Обозреватель Bild Юлиан Репке назвал удар превентивным. Он предпожил, что российская армия планировала наступать с этих позиций в направлении Харькова.

Репке считает, что видео во многом адресовано западным союзникам Киева: "Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя", — пишет обозреватель.