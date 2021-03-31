Bild: в Германии решили прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет

Во вторник сенатор (член земельного правительства) по вопросам здравоохранения федеральной земли Берлин Дилек Калайчи сообщил, что в городе прекращают прививать пациентов младше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке.
Как сообщил ранее глава федерального Минздрава Йенс Шпан, минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ уже получили больше 10% населения, всего распределено уже 12 млн доз. Ведомство рассчитывает, что в апреле будет распределено еще 15 млн доз.
Ранее правительство Германии решило вернуть режим изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Локдаун затронул бы пасхальные праздники. Позднее канцлер Ангела Меркель назвала это решение ошибочным, извинилась и отменила его, призвав сограждан все же провести праздники дома.
Ранее в этом году во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Причинно-следственная связь между применением вакцины и тромбозом при этом не доказана.
Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) ранее объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов также пришло к выводу, что не видит причин отказываться от использования этого препарата.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
СМИ: в больницах ситуация почти как в декабре, обнаружен первый случай бразильского штамма (38)
Литва приближается к декабрьскому сценарию. В...
До конца апреля в Литве появится национальный паспорт вакцинации: кто его получит (44)
По словам канцлера Минздрава Юргиты Гребенковене,...
Премьер-министр Литвы будет говорить с торговцами: надеется, что хватит действующих ограничений (8)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой...
Глава Минздрава Литвы: в двух регионах страны уже доминирует британский штамм (71)
В Литве не смолкают разговоры об ухудшении...
Шимоните: если ситуация останется стабильной, ужесточений удастся избежать (9)
Если в пасхальный период и после него ситуация в стране...