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Вакциной производства компании Astrazeneca с 31 марта в Германии будут прививать только людей старше 60 лет, написал во вторник таблоид Bild. По данным издания, такое решение было принято по итогам совещания главы Минздрава ФРГ, руководителей регионов и представителей правительства, передает "Интерфакс". Причиной такого решения являются сообщения о побочных эффектах вакцины, переименованной на этой неделе в Vaxzevria.
Bild: в Германии решили прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет
© Imago / Scanpix

Во вторник сенатор (член земельного правительства) по вопросам здравоохранения федеральной земли Берлин Дилек Калайчи сообщил, что в городе прекращают прививать пациентов младше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке.

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Как сообщил ранее глава федерального Минздрава Йенс Шпан, минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ уже получили больше 10% населения, всего распределено уже 12 млн доз. Ведомство рассчитывает, что в апреле будет распределено еще 15 млн доз.

Ранее правительство Германии решило вернуть режим изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Локдаун затронул бы пасхальные праздники. Позднее канцлер Ангела Меркель назвала это решение ошибочным, извинилась и отменила его, призвав сограждан все же провести праздники дома.

Ранее в этом году во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Причинно-следственная связь между применением вакцины и тромбозом при этом не доказана.

Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) ранее объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов также пришло к выводу, что не видит причин отказываться от использования этого препарата.

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