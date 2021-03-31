Bild: в Германии решили прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет

Во вторник сенатор (член земельного правительства) по вопросам здравоохранения федеральной земли Берлин Дилек Калайчи сообщил, что в городе прекращают прививать пациентов младше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке.

Как сообщил ранее глава федерального Минздрава Йенс Шпан, минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ уже получили больше 10% населения, всего распределено уже 12 млн доз. Ведомство рассчитывает, что в апреле будет распределено еще 15 млн доз.

Ранее правительство Германии решило вернуть режим изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Локдаун затронул бы пасхальные праздники. Позднее канцлер Ангела Меркель назвала это решение ошибочным, извинилась и отменила его, призвав сограждан все же провести праздники дома.

Ранее в этом году во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Причинно-следственная связь между применением вакцины и тромбозом при этом не доказана.

Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) ранее объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов также пришло к выводу, что не видит причин отказываться от использования этого препарата.