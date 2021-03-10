По словам 46-летнего Даниэля Ланга, руководство российского телеканала сказало, что слежка нужна не для сюжета, а для "оказания консультационных услуг". Руководители RT также интересовались, можно ли пройти к палате Навального незамеченными.

23 августа Ланг был добавлен в секретный чат (с названием "N Berlin", позже он был переименован в "Berlin Spezial") вместе с главредом немецкой редакции Екатериной Мавренковой и ее замом Динарой Токтосуновой, а также руководителем онлайн-редакции Иваном Клеповым. После этого Лангу сообщили, что он не должен никому говорить о чате и том, что там обсуждается. Чат был создан уже на следующий день после того, как впавшего в кому Навального доставили в клинику "Шарите". Участником чата был еще один человек, имя которого Ланг не знает. Этот аноним ничего не писал, но, вероятно, читал переписку.

Сначала оператор думал, что он должен создать фильм или статью о Навальном в Берлине. Но ему сказали, что речь идет о "спецзаказе" и "консультации", не пояснив, кто является заказчиком.

Первое время оператор следил за клиникой "Шарите". Но потом его попросили обратить внимание на соседний госпиталь для военных и снять максимально много солдат, хотя Ланг предупредил работодателей, что это незаконно, так как съемка данного объекта запрещена. "Его российское начальство настаивало на наблюдении за машинами клиники и близлежащим кафе, пока через день не стало ясно: информация из Москвы о том, что Навальный здесь лечится, была ложной. В центре внимания снова оказалась "Шарите", - говорится в статье.

Оператора попросили как можно скорее попасть в клинику незамеченным: например, притворившись, что он идет к доктору по записи. По словам Даниэля, ему было поручено проверить, где расположена палата с Навальным, как далеко она от входа в здание клиники, сколько "контрольно-пропускных пунктов" можно пройти незамеченным и как близко можно незаметно подобраться к пациенту в реанимации.

Если бы ему с коллегой удалось добраться до реанимации, то можно было бы выдать себя за друга Юлии Навальной. Коллега Ланга пытался шесть раз попасть в клинику, но у него не получилось.

"Я все больше понимал, что „противниками" в этом деле были не какие-то другие конкурирующие журналисты, а именно полиция и солдаты, охраняющие объекты, слабые места которых я должен был найти", - заявил Ланг в интервью, объясняя, как у него постепенно открывались глаза на происходящее.

По словам оператора, чтобы отказаться от заказа, он постарался максимально привлечь внимание сотрудников полиции, охранявших больницу. В итоге полицейские переписали данные журналистов и их место работы. После этого Лэнгу больше не пришлось участвовать в слежке.

Оператору предложили проследить за соратниками Навального: Марией Певчих и Леонидом Волковым. Они в то время были в Берлине. Лангу предложили найти оппозиционеров по фотографиям. При этом Певчих и Волков не должны были знать, что за ними шпионит сотрудник RT. Обнаружить местонахождение соратников Навального не удалось, и поиски были прекращены.

Ланг уверен, что весь собранный им материал отправлялся напрямую к главному руководителю RT Маргарите Симоньян. Оператор уволился с телеканала 8 марта 2021 года. Он считает, что, работая на финансируемом Кремлем RT, фактически был вынужден заниматься шпионской деятельностью.

Сам Леонид Волков заявил в интервью немецкому таблоиду, что "не знает, что его раздражает больше": "Тот факт, что RT пытался шпионить за мной и моими коллегами в Берлине, или тот факт, что они полностью провалились - и это с учетом их бесконечных возможностей. Российские налогоплательщики платят "бесполезным идиотам" в RT более 250 миллионов евро в год. И они даже не могут найти в Берлине кого-то, кто является публичным лицом и вообще не прячется!" - пояснил оппозиционер.

Леонид Волков также предложил смоделировать зеркальную ситуацию, когда журналисты западных СМИ ведут слежку за главой администрации президента РФ Владимира Путина в Москве, пытаются установить его местонахождение и передать собранную информацию в Берлин. По мнению оппозиционера, все эти журналисты вскоре оказались бы в "самой страшной тюрьме в ожидании приговора с, как минимум, 15-летним сроком заключения".