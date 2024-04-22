Bild: Германия задержала поставки Украине бронемашин MRAP

Поставки должны были начаться в январе 2024 года

В документе, датированном сентябрем 2023 года, указывается, что бронемашины должны быть поставлены с января по октябрь 2024 года партиями по 20 единиц, указывает далее Bild. По ее данным, объем этих поставок на текущий год сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц, а их начало перенесли на май-июнь. Причиной стали сложности с импортом деталей бронемашин, сборка которых осуществляется в Германии, из США.

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), которая должна произвести MRAP, столкнулась с "ограничениями лицензии на экспорт из США в Германию", а также с проблемами с сертификацией противоминной защиты, сообщает Bild. Сумма контракта, финансируемого из бюджета Германии, составляет 315 млн евро.