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Военные и эксперты ООН заявили в ходе расследования Би-би-си, что российские войска в апреле намеренно разрушили трубопровод, ведущий в Николаев. С тех пор жители этого города на юге Украины остаются без чистой питьевой воды.
Moteris nešasi duonos kepalą ir vandens butelius Mariupolyje, 2022 birželio 1 d. Mariupolis yra vienas labiausiai sugriautų miestų Rusijos kare prieš Ukrainą. Jau 2022 m. kovo mėnesį Jungtinės Tautos skelbė, kad mieste trūksta vandens ir maisto, rusų kariuomenė į miestą neleidžia patekti humanitarinei pagalbai.
Moteris nešasi duonos kepalą ir vandens butelius Mariupolyje, 2022 birželio 1 d. Mariupolis yra vienas labiausiai sugriautų miestų Rusijos kare prieš Ukrainą. Jau 2022 m. kovo mėnesį Jungtinės Tautos skelbė, kad mieste trūksta vandens ir maisto, rusų kariuomenė į miestą neleidžia patekti humanitarinei pagalbai.
© FP / Scanpix

В апреле украинское новостное издание опубликовало снимки, на которых, как утверждается, видны повреждения, нанесенные российскими войсками единственному водопроводу Николаева. Би-би-си проанализировала спутниковые снимки и фотографии из социальных сетей, которые подтверждают это утверждение. Они показывают, что трубопровод был поврежден в самом уязвимом месте - там, где он выходит на поверхность из-под земли.

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Журналисты показали спутниковые фотографии и изображения трубы из открытых источников военному эксперту-криминалисту Крису Кобб Смиту, который считает маловероятным, что трубопровод был повреждён случайно при обстреле, поскольку поблизости нет характерных воронок от снарядов.

По его мнению, разрушение было вызвано преднамеренным размещением взрывного устройства под трубой или поверх неё. С этим мнением согласился и другой британский эксперт по безопасности Майкл Уилан.

Уничтожение ресурсов, жизненно важных для жизни гражданского населения, рассматривается как нарушение международного гуманитарного права, отмечают эксперты.

Николаев, который после вторжения России остаётся под контролем Украины и находится близко к линии фронта, часто подвергается обстрелам. Стоять в очереди за чистой питьевой водой крайне опасно для жителей города.

В последние недели после подрыва Крымского моста, который Москва считает украинской диверсией, Россия усилила массированные атаки на объекты энергетической и водной инфраструктуры в Украине. Ранее российское командование официально заявляло, что наносит удары только по военным целям.

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Радио Свобода
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