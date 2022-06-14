Характерные следы разрыва кассетного боеприпаса на крыше автомобиля рядом с детской площадкой в Харькове (Фото: JOEL GUNTER/BBC)

Amnesty International подготовила доклад, в котором есть доказательства применения российскими войсками кассетных боеприпасов, в том числе 9Н210/9Н235. Кластерные, или кассетные, боеприпасы при взрыве высвобождают или выбрасывают суббоеприпасы меньшего размера, которые затем взрываются через определенные промежутки времени.

Корреспонденты Би-би-си посетили пять различных мест в жилых кварталах Харькова, подвергшихся обстрелам, и увидели симметричные следы взрывов: характерные признаки поражения поверхности, которые возникают при применении кассетных боеприпасов. Мы показали снимки этих мест трем экспертам по вооружениям, и все они согласились с тем, что они соответствуют следам от кассетных боеприпасов.

"Это следы от кассетных боеприпасов, это классические признаки, — сказал Марк Хизни, старший научный сотрудник отдела вооружений Human Rights Watch. — А на одном снимке можно обнаружить остатки оперения стабилизатора от одного из суббоеприпасов".

На видеозаписи с камер видеонаблюдения, переданной Би-би-си одним из местных жителей, видны последовательные разрывы боеприпасов, сгруппированные на небольшой территории. Это характерный признак суббоеприпасов кассетного оружия, считает Хэмиш де Бреттон Гордон, полковник британской армии в отставке и эксперт по оружию из Кембриджского университета.

Ударная воронка, образовавшаяся при попадании кассетной бомбы, в жилом районе Харькова (Фото: JOEL GUNTER/BBC)

Кассетные боеприпасы детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды, которые рассеиваются по значительной территории, в результате чего может подвергаться риску гражданское население.

Суббоеприпасы также часто не взрываются в момент обстрела, фактически превращаясь в наземные мины, а затем представляют угрозу долгие годы. Более 120 стран подписали договор, запрещающий использование кассетных боеприпасов. Однако Россия и Украина (как и ряд других стран, в том числе США, Китай, Израиль, Индия и Пакистан) к нему не присоединились.

На месте одного удара кассетными боеприпасами в Индустриальном районе Харькова, рядом с многоэтажным жилым домом, характерные следы хорошо видны вокруг трех отдельных следов попадания снаряда с трех сторон детской площадки.

Жена местного жителя Ивана Литвиненко Оксана в результате удара была тяжело ранена и позже скончалась.

Воронка от взрыва рядом с детской площадкой, на которой была убита жена Ивана Литвиненко

40-летний Литвиненко рассказал Би-би-си, что в момент обстрела они гуляли со своей пятилетней дочерью на детской площадке. Их 14-летний сын находился в их квартире. "Внезапно я увидел вспышку и услышал первый взрыв, — говорит Литвиненко. — Я схватил дочь и прижал ее к дереву. Жена была метрах в пяти и просто упала".

Осколочное повреждение крыши автомобиля в Харькове (Фото: JOEL GUNTER/BBC)

Осколки попали 41-летней Оксане в спину, грудь и живот, пробили легкие и повредили позвоночник. По словам мужа, она находилась в реанимации два месяца и скончалась от осложнений от полученных ранений и диабета. "Врачи оперировали ее несколько раз, но организм не выдержал", — сказал он.

Описывая удар, Литвиненко рассказал, что видел "серию взрывов, много бомб — одну за другой". Двое других жителей, которые находились в своих квартирах во время обстрела, также рассказали Би-би-си, что слышали последовательные звуки взрывов. "Взрывы были слышны в течение нескольких минут, — сказал 26-летний Даня Волынец. — Когда мы вышли на улицу, я увидел горящие машины. Было похоже, что горит все вокруг".

53-летняя медсестра Татьяна Ахаева во время удара стояла у своего дома. "Внезапно начали взрываться как бы петарды, их было много, это было просто везде, — рассказала она Amnesty. — Мы бросились на землю и попытались найти укрытие. Сын нашего соседа Артем Шевченко погиб на месте, ему было 16 лет. У него в груди была рана шириной около сантиметра. Его отцу раздробило бедро, в ногу попал осколок".

Оксана Литвиненко с дочерью. Оксана была тяжело ранена в апреле и скончалась в воскресенье

Врачи центральной харьковской больницы рассказали, что у пострадавших, которых к ним доставили после обстрела детской площадки, были проникающие ранения живота, груди и спины. Из пострадавших извлекли металлические осколки, соответствующие типам кассетных суббоеприпасов 9Н210/9Н235. По данным Amnesty, в результате удара по Индустриальному району Харькова погибли по меньшей мере девять мирных жителей и 35 получили ранения. Площадь поражения составила около 700 квадратных метров.

В другом жилом доме, в районе улицы Гарибальди в Харькове, в результате попадания по подъезду погибли две пожилые женщины и еще одна была тяжело ранена. Следы кассетных боеприпасов наблюдались вокруг дверного проема и на дорожке поблизости.

В момент разрыва Татьяна Белова и Елена Сорокина сидели на скамейке у подъезда. Они поспешили внутрь, но второй снаряд разорвался прямо в подъезде, убив Белову и еще одну женщину по имени Татьяна, которая была с ними. В результате взрыва Сорокина потеряла обе ноги.

"Взрывы произошли один за другим, — рассказала 61-летняя местная жительница Надежда Кравчук, находившаяся в это время в доме. — Я вышла и увидела женщину, лежащую лицом вниз, и еще одну женщину, которая лежала рядом. А около них лежала Лена, которая потеряла обе ноги. Она кричала: "Мне оторвало ногу!"

Надежда Кравчук у входа в подъезд, где разорвался кассетный боеприпас (Фото: JOEL GUNTER/BBC)

Как сообщает Amnesty International, за две недели организация расследовала следы 41 удара в Харькове, в результате которых погибло не менее 62 мирных жителей и 196 получили ранения. Сотрудники обнаружили свидетельства того, что жертвами кассетных боеприпасов и неуправляемых ракет стали мирные жители, ходившие по магазинам, стоявшие в очереди за продовольственной помощью или просто шедшие по улице.

"Это оружие нельзя использовать ни в коем случае, — заявила Би-би-си старший советник Amnesty Донателла Ровера. — Их нельзя навести с точностью, они поражают площади, обладают разрушительным эффектом и вызывают множество смертей и ранений среди гражданского населения".

Использование кассетных боеприпасов "равносильно преднамеренному нападению на гражданских лиц, — считает Ровера. — Россия не может утверждать, что не знает о последствиях применения этих видов оружия. И решение об их использовании показывает абсолютное пренебрежение к жизни гражданского населения".

Ранее Россия отрицала применение кассетных боеприпасов на Украине и настаивала на том, что российские силы наносят удары только по военным целям.

Представитель Харьковской областной администрации сообщил AmnestyInternational, что с 24 февраля по 28 апреля в регионе были убиты 606 мирных жителей, а 1248 получили ранения, около 70% из них — в Харькове.