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Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) предупредило о сохраняющейся угрозе атомной аварии в Украине. Сильно повышенный риск атомной аварии с серьезными последствиями будет сохраняться до тех пор, пока продолжается война, заявила глава BfS Инге Паулини (Inge Paulini) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 18 февраля.
BfS: В Украине сохраняется риск атомной аварии
© Reuters / Scanpix

"Через год после начала агрессивной войны эта угроза вновь отходит на задний план в общественном сознании", - отметила она. Паулини выразила обеспокоенность таким фактором риска, как электроснабжение. "Электроэнергия насущно необходима для безопасной эксплуатации АЭС", - подчеркнула она, выразив опасение, что боевые действия вновь приведут к обесточиванию ядерных объектов на территории Запорожской АЭС.

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Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС

На протяжении войны Запорожская АЭС многократно подвергалась обстрелам. Паулини поддержала усилия по созданию зоны безопасности вокруг этого объекта. "Людей в Украине и далеко за ее пределами нужно защитить. Этого требует и Международное агентство по атомной энергии", - указала она.

В то же время Паулини считает невысокими риски последствий атомной аварии в Украине для Германии. "В худшем случае в Германии может потребоваться контроль над кормами и продовольствием и запрет на сбыт зараженной продукции", - сказала она.

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Deutsche Welle

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