BfS: В Украине сохраняется риск атомной аварии

"Через год после начала агрессивной войны эта угроза вновь отходит на задний план в общественном сознании", - отметила она. Паулини выразила обеспокоенность таким фактором риска, как электроснабжение. "Электроэнергия насущно необходима для безопасной эксплуатации АЭС", - подчеркнула она, выразив опасение, что боевые действия вновь приведут к обесточиванию ядерных объектов на территории Запорожской АЭС.

Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС

На протяжении войны Запорожская АЭС многократно подвергалась обстрелам. Паулини поддержала усилия по созданию зоны безопасности вокруг этого объекта. "Людей в Украине и далеко за ее пределами нужно защитить. Этого требует и Международное агентство по атомной энергии", - указала она.

В то же время Паулини считает невысокими риски последствий атомной аварии в Украине для Германии. "В худшем случае в Германии может потребоваться контроль над кормами и продовольствием и запрет на сбыт зараженной продукции", - сказала она.