В начале марта 2016 года, после переговоров глав государств и правительств государств Евросоюза с Турцией, пресс-служба Совета ЕС сообщила о достижении компромисса в вопросе о нелегальных мигрантах. Сделку между Брюсселем и Анкарой, целью которой было сократить число беженцев, попадающих в ЕС по средиземноморскому маршруту, тогда представили как большой успех европейской миграционной политики.

К тому моменту в Греции уже находились около 850 тысяч человек, желающих получить убежище в ЕС, и давление на политиков, пытающихся найти выход из начавшегося в 2015 году миграционного кризиса, достигло максимума.

Соглашение ЕС и Турции по беженцам: как работает схема



Схема, по которой работает соглашение между Турцией и Евросоюзом, выглядит так: греческие власти оперативно должны проверять, есть ли у прибывающих в страну мигрантов право на получение убежища.

Те, у кого такого права нет, должны быть возвращены на территорию Турции. В свою очередь Евросоюз обязуется принять такое же число сирийских беженцев из временных лагерей в Турции и расселить их в странах-членах ЕС. Кроме того, Брюссель согласился выделить 6 млрд евро, чтобы помочь Анкаре содержать 4 млн сирийцев.

Критики этого соглашения заявили тогда, что ЕС "торгует своими гуманитарными ценностями" и перекладывает ответственность за решения в области миграционной политики на плечи автократического президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель отстояла соглашение по беженцам в бундестаге. "Когда речь идет о морских границах, необходимо вести диалог с соседними государствами, если не хочешь допустить, чтобы люди тонули, а делами заправляли контрабандисты", — подчеркнула она тогда. "И именно поэтому соглашение с Турцией — это модель для будущих подобных соглашений — с Египтом, с Ливией, если там в один прекрасный день появится работоспособное правительство, с Тунисом и другими странами, где это окажется необходимым", — продолжила глава правительства ФРГ.

Турция помогла урегулировать миграционный кризис?



Новых соглашений по беженцам со средиземноморскими странами с тех пор заключено не было. Однако сделка с Турцией, по всей видимости, сработала: в 2020 году число прибывающих в Грецию беженцев сократилось до 15 тысяч.

По словам исследователя в области миграции Геральда Кнауса — одного из создателей концепции соглашения по беженцам между Брюсселем и Анкарой, — в 2020 году около 90 процентов сирийских беженцев, годами живущих в Турции, не стали покидать эту страну.

"С 2014 года Турция является государством, принявшим наибольшее число беженцев в мире. По статистике, в Турции сейчас проживает втрое больше беженцев, чем во всем ЕС", — говорит ученый. С точки зрения Кнауса, решение многих сирийцев остаться в Турции связано в том числе с тем, что сотни тысяч сирийских детей уже ходят там в школы, а их семьи имеют доступ к системам здравоохранения и социального обеспечения.

И все же не все беженцы, проживающие в Турции, имеют возможность получать образование. Многие из них живут в бедности. При этом деньги, выделенные ЕС Анкаре на их содержание, уже закончились, и организации, помогающие мигрантам в Турции, ждут новых финансовых средств.

Альтернативные маршруты беженцев в ЕС



Соглашение между ЕС и Турцией — не единственный фактор, повлиявший на сокращение числа мигрантов в Греции. Так, беженцы из африканских стран уже давно пользуются альтернативными маршрутами для въезда в ЕС — например, через Ливию в направлении Италии.

В свою очередь Испания заключила с Марокко соглашение о том, что нелегальных беженцев из этой страны можно отправлять обратно. Тем временем после закрытия так называемого балканского маршрута и вступления в силу соглашения между Евросоюзом и Турцией правозащитные организации начали все чаще сообщать о случаях нарушения прав человека на внешних границах ЕС.

По оценке экспертов, к сегодняшнему дню из Греции в Турцию были возвращены менее 3000 человек. В то же время программа по распределению беженцев внутри ЕС, которая и до этого работала очень медленно, из-за пандемии коронавируса была и вовсе приостановлена.

Евросоюзу так и не удалось проводить единую политику предоставления убежища, которая упорядочила бы схему миграции в ЕС. Все проекты соответствующей реформы провалились, в первую очередь из-за вопроса о распределении беженцев внутри Евросоюза. Во многом это связано с позицией некоторых восточноевропейских стран.

Лагеря для беженцев в Греции — конечная остановка



Эксперты, разрабатывавшие соглашение по беженцам между Турцией и ЕС, не рассчитывали на то, что Греция окажется "конечной остановкой" для тысяч человек. Ведь греческие власти просто не справляются с обработкой такого количества прошений об убежище. "С самого начала было неправильно ожидать, что страна, в которой из расчета на душу населения подается больше ходатайств о предоставлении убежища, чем во всем ЕС, сможет оперативно принимать решения о том, какие из них нужно отклонить", — комментирует сложившуюся ситуацию эксперт по миграции Геральд Кнаус.

Условия в лагерях для беженцев на греческих островах — катастрофические. В них проживают до 40 тысяч человек, хотя рассчитаны они лишь на пару тысяч мигрантов. Случившийся прошлой зимой пожар в лагере Мориа на острове Лесбос привлек внимание общественности к разразившемуся там гуманитарному кризису. Брюссель выделяет сотни миллионов евро на помощь мигрантам в Греции, однако де-факто по-прежнему оставляет Афины один на один с проблемой их расселения.

Глава неправительственной организации "Международный комитет по спасению" (IRC) Имоген Садбери считает соглашение с Турцией по беженцам "пятном в области защиты прав человека в ЕС". "И люди, которые ищут защиты, включая те 15 тысяч беженцев, которые все еще находятся на греческих островах, расплачиваются за него", — добавляет она. По словам эксперта, в переполненных лагерях люди страдают от депрессии и думают о самоубийстве. "Ясно, что перекладывание миграционных проблем на плечи третьих стран не является гуманным и работающим в долгосрочной перспективе решением для ЕС", — подчеркивает Садбери.

В ЕС нет единой миграционной политики



Весной 2020 года президент Турции Эрдоган привез тысячи беженцев к границе с Грецией, чтобы шантажировать ими ЕС. Со своей стороны Афины усилили охрану границ, жестко пресекая любые попытки мигрантов незаконно их пересечь. Страшные картины тех дней стали доказательством поражения ЕС в стремлении обеспечить защиту прав человека.

Турция уже давно добивается пересмотра сделки с ЕС и получения дополнительной финансовой помощи на содержание мигрантов. Кроме того, Анкара не довольна тем, что обещанное облегчение визового режима для турецких граждан, а также новое таможенное соглашение с ЕС, так и не вступили в силу.

Европейцы же ссылаются на недемократический курс Анкары и участившиеся нарушения прав человека в Турции. Ожидается, что миграционный кризис снова будет обсуждаться во время саммита Евросоюза в конце марта. Между тем программа финансовой помощи сирийским беженцам в Турции по умолчанию была продлена до 2022 года.