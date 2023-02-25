По его словам, инцидент произошел в ночь на 22 февраля в результате «недопонимания после употребления алкоголя» у паба Andy’s в Осло, а Медведев «не понял, что произошло, когда на место прибыла полиция». Также адвокат отметил, что Медведеву сложно выражать мысли на иностранном языке.

Как сообщается, Медведев оказал сопротивление, когда его выводили из машины во дворе центрального следственного изолятора, ударив ногой «одного или нескольких» сотрудников полиции.

Прокурор предъявил Медведеву обвинение по трем уголовным статьям. Суд рассмотрит дело 25 апреля.

Ранее россиянин Андрей Медведев, которого проект Gulagu.net называет бывшим командиром одного из штурмовых отделений наёмнического ЧВК «Вагнер», незаконно пересек границу РФ с Норвегией и запросил политическое убежище в скандинавской стране.

Как сообщил основатель проекта Владимир Осечкин, Медведев совершил побег «под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ».

«Впервые из РФ в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации Wagner, который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян», — написал Осечкин.

Сам Медведев рассказал, что на границе он перелез через два забора, а позже под стрельбу пограничников убегал по льду озера. Затем он добрался до приграничных городков и попросил жильцов вызвать полицию. Сейчас он находится в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.

Медведев утверждает, что был командиром убитого кувалдой завербованного заключенного Евгения Нужина. В декабре он рассказывал The Insider еще о десяти случаях подобных казней. На нескольких казнях Медведев присутствовал лично.

«Они получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД — и [их] расстреляли», — рассказал Медведев об одном из случаев.

По его словам, МЕД — это специальное подразделение при службе безопасности ЧВК: «Они занимаются обнулением: забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было».

12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео казни своего бойца Евгения Нужина. Перед смертью мужчина заявил, что «очнулся» в подвале, где ему сообщили, что его будут «судить». После этого ему нанесли удар кувалдой по голове. Виновные наказаны не были.