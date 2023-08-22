Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Четверо из пяти лидеров БРИКС будут лично присутствовать на саммите в Йоханнесбурге, сообщил в интервью РБК Суклал. Президент России Владимир Путин примет участие во всех мероприятиях, но онлайн. Ранее ЮАР столкнулась с проблемами при организации саммита, поскольку она является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру Международного уголовного суда ( МУС ), после чего выдать в Гаагу. МУС подозревает Путина в совершении военных преступлений в Украине .

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет очередной саммит группы БРИКС. Расширение этой организации, в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, - один из главных вопросов предстоящей встречи. В списке желающих присоединиться к БРИКС 23 страны. Среди них - Саудовская Аравия , Индонезия, Иран , Аргентина и Эфиопия. "Главы государств, входящих в БРИКС, озвучат свою позицию по поводу расширения организации", - заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал агентству Bloomberg . Возможное расширение, прогнозируют некоторые наблюдатели, может привести к изменениям глобального миропорядка.

"Китай получает выгоду от антиамериканизма стран БРИКС, что ведет к сближению стран "глобального юга" с КНР, - констатирует эксперт по Китаю Феликс Ли в беседе с DW. - Это и есть та цель, которую преследует Пекин в БРИКС". Пока, считает Ли, группа БРИКС далека от того, чтобы быть хорошо функционирующим союзом, в котором царит доверие, как в случае G7 . Но для Китая речь идет, прежде всего, о том, чтобы функционально что-то противопоставить американцам, добавляет эксперт.

Проходящий на фоне войны в Украине, критики доллара как мировой резервной валюты и усиления глобального соперничества, нынешний саммит БРИКС отражает тот факт, что многие развивающиеся страны сегодня пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику и экономику, ориентируясь не только на страны Запада.

Как пояснил Суклал в интервью РБК, повестка дня саммита открытая - лидеры стран-членов "смогут обменяться мнениями по любой теме, по какой посчитают необходимым. В первый день работы саммита пройдет бизнес-форум, главы государств обратятся к его участникам на заключительной сессии вечером. После этого лидеры БРИКС встретятся друг с другом на закрытой сессии. А 23 августа, день собственно саммита, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, - около двух часов.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор еще в апреле заявила, что сначала нужно провести дискуссию о том, какие критерии необходимо соблюдать при принятии новых членов. "Из этого, вероятно, следует, что появится некий круг из стран БРИКС и плюс к этому других государств, у которых будут неравные права и возможности для принятия решений", - прогнозирует Майхольд.

Но планируемое расширение БРИКС - спорная тема и внутри самой организации. Индия, Бразилия и ЮАР не заинтересованы в потере своего влияния и не хотят проблем, связанных с новыми членами организации. "Если каждый будет пытаться ввести в клуб своих друзей, напряжение и разнородность внутри группы еще больше усилятся, - полагает Майхольд. - Поэтому эта тема лишь добавит взрывного потенциала".

Преследует свои стратегические интересы в БРИКС и Россия. По мнению политолога Гюнтера Майхольда (Günter Maihold) из Свободного университета Берлина, "Москва хочет использовать момент, чтобы ввести в БРИКС своих союзников, например, Беларусь или Венесуэлу. "Для Путина расширение БРИКС означает возможность преодолеть международную изоляцию", - считает Майхольд.

Но несмотря на сохраняющиеся противоречия, БРИКС считается успешным проектом. По данным из апрельского инвестиционного доклада организации, доля стран БРИКС в мировом ВВП увеличилась в период с 2010 по 2021 год с 18 до 26 процентов. Два других показателя также демонстрируют потенциал организации - это темпы роста экспорта внутри БРИКС, а также прямые иностранные инвестиции в государства организации, которые превышают средний показатель по миру.

На рост БРИКС однозначно влияет развитие доминирующего в организации по экономическим показателям Китая. Точно также, как и на торговлю внутри организации. КНР - крупнейший торговый партнер Бразилии, России и Южной Африки. Исключением является лишь Индия, для которой Китай - второй торговый партнер после США.

Критика в адрес России не звучит