Бетонный забор вокруг суда и анонимные присяжные. Начался суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

Он один из четырех полицейских, которые участвовали в задержании Флойда в мае прошлого года. 45-летнему Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Он не признает себя виновным. Именно Шовин придавил коленями шею Флойда и стоял на нем девять минут, после чего Флойд умер.

Перед началом заседания семья и друзья Джорджа Флойда отслужили молебен в Миннеаполисе. "Мы верующие люди, и мы просим систему о справедливости", — сказал после службы брат Джорджа Флойда Терренс.

"Нам нужно правосудие. Мы ожидаем обвинительного приговора", — заявил еще один брат, Филониз Флойд.

Как будет проходить заседание?



Двенадцать основных присяжных и два дополнительных останутся анонимными — их лица не будут показывать на протяжении всего судебного процесса, который будут транслировать по телевидению.

Ожидается, что прокуратура в самом начале процесса покажет видео, на котором Шовин придавливает шею Флойда. Чтобы добиться обвинительного приговора, прокуроры должны доказать, что поведение бывшего полицейского было "существенным фактором" в смерти Флойда.

Группа защиты Шовина будет упирать на то, что Флойд употреблял наркотики незадолго до ареста, и именно это могло способствовать его смерти. Кроме того, они собираются доказать, что Шовин действовал строго по инструкции.

Судебный процесс продлится около четырех недель. На это время здание суда в центре Миннеаполиса обнесли бетонными заграждениями и забором с колючей проволокой.

После убийства Флойда по всей Америке и в других странах прошли акции протеста против жесткости полицейских и расизма под лозунгом "Жизнь темнокожих имеет значение". Во время акций некоторые протестующие жгли машины, разбивали витрины и грабили магазины.

Как отбирали присяжных?



Всего было отобрано пятнадцать присяжных — девять женщин и шесть мужчин. Девять из них — шесть женщин и трое мужчин — белые. Еще четверо, трое мужчин и одна женщина, темнокожие, плюс две женщины — представительницы другой расы.

Десять присяжных младше 50 лет, самому молодому — около 20. Остальные пятеро старше 50, самому старшему из них больше 60 лет.

Один из них был запасным вариантом на тот случай, если бы кто-то из четырнадцати по каким-то причинам выбыл до начала разбирательства. Сегодня он сложит свои полномочия.

Все присяжные до заседания заполнили анкеты, в которых зафиксирована их осведомленность о деле Флойда, а также документы о предыдущих контактах с полицией и имеющихся связях со средствами массовой информации.

Что случилось с Джорджем Флойдом?



46-летний мужчина купил пачку сигарет в магазине в Южном Миннеаполисе вечером 25 мая 2020 года. Продавец решил, что тот дал ему поддельную 20-долларовую купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты.

К магазину приехали четверо полицейских, которые надели на него наручники и попытались посадить его в машину, но он оказал сопротивление. В итоге Флойда положили лицом на тротуар.

По словам прокуратуры, Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так девять минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.

За девять минут Джордж Флойд более двадцати раз сказал, что он не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину.

Через час в больнице зафиксировали его смерть.