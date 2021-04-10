Беспорядки в Северной Ирландии не утихают уже несколько дней и неоднократно приводили к столкновениям с полицией. Погромщики на севере Белфаста вечером в пятницу, 9 апреля, забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также подожгли автомобиль и контейнер для мусора. По данным BBC, несколько стражей порядка получили ранения. За время беспорядков пострадали не менее 55 сотрудников полиции.

Лояльные к властям в Лондоне протестанты, выступающие за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, несколькими часами ранее призвали участников беспорядков проявить уважение к британской королеве Елизавете Второй в свете смерти ее супруга принца Филиппа. Однако они выступили лишь за приостановку акций и намерены возобновить их после периода траура в королевстве.

Одним из поводов к началу беспорядков стали похороны участвовавшего в террористической деятельности бывшего члена группировки "Ирландская республиканская армия", в которых участвовали высокопоставленные политики из католической проирландской партии "Шинн фейн". Решение прокуратуры не привлекать их к ответственности за нарушение мер по борьбе с коронавирусом вызвало недовольство лояльных Лондону протестантов. Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Три десятилетия межобщинного конфликта

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3500 человек погибли, около 50 000 пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.