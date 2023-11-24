Беспорядки в Дублине после нападения, в котором пострадали пять человек, в том числе дети

Местная жительница Шивон Кирни, оказавшаяся на месте происшествия, рассказала ирландской телекомпании RTÉ, что вместе с еще одним прохожим она обезоружила мужчину с ножом.

В результате нападения пострадали мужчина, женщина и трое маленьких детей. Серьезные ранения получили только двое пострадавших (девочка и женщина).

Инцидент произошел около 13:40 по местному времени на Парнелл-сквер-Ист, недалеко от одной из самых оживленных улиц города О’Коннелл-стрит. Рядом находится начальная школа.

Они собрались недалеко от места нападения на Парнелл-сквер на севере города.

Нападавший задержан, власти не разглашают личные данные этого человека, но антииммигрантски настроенные активисты заявили, что он - иностранец.

Через несколько часов на улицы ирландской столицы вышли люди. Толпа, скандирующая антииммигрантские лозунги, схлестнулась с полицейскими.

Кирни описала происходившее, как «полный хаос». «Недолго думая, я просто перебежала дорогу, чтобы помочь», — сказала она.

«Двое детей и женщина были доставлены обратно в школу, откуда они вышли», — добавила Кирни.

Она продолжила, что в момент когда мужчина с ножом оказался на земле, его пыталось удержать множество людей. «Мы вместе с одной американкой организовали вокруг него круг и сказали, что будем ждать полицию», — говорит свидетельница.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что полиция задержала подозреваемого.

Представители ирландской полиции сообщили, что у них есть определенная версия произошедшего, но не уточнили, какая именно. В связи с произошедшим больше никто не разыскивается.

Представитель Garda Суперинтендент Лиам Джерати в ходе пресс-конференции сообщил, что, хотя расследование еще находится на ранней стадии, полиция уверена, что нападение не было террористическим актом.

По его словам, сотрудникам еще предстоит установить причины нападения.