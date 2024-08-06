Беспорядки в Британии: в тюрьмах готовят сотни новых мест, Маска критикуют за слова о "гражданской войне"

Заместитель главы городского совета Плимута Джемима Лэнг в интервью Би-би-си отметила, что на акции присутствовали местные жители, и большинство протестующих вели себя мирно, но были и приезжие, специально прибывшие в город, чтобы устроить неприятности.

В Плимуте 150 полицейских были направлены в центр города, где на них напали протестующие, бросавшие в них кирпичи и файеры. Несколько человек получили незначительные травмы.

Группа людей забросала камнями полицейских в Южном Белфасте в районе Сэнди-Роу, недалеко от супермаркета, который был подожжен в субботу. Демонстранты пытались перевернуть полицейский автомобиль и бросали зажигательные бомбы, полиция в защитном снаряжении перекрыла улицу. Один человек получил серьезные ранения и находится в больнице.

В Бирмингеме сотни людей собрались в районе Бордесли-Грин после ложных сообщений о том, что ультраправые протестующие планируют провести марш через этот район. Группа людей в масках, отделившаяся от основной массы протестующих, попыталась поджечь паб и перевернула несколько автомобилей. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги против распущенной несколько лет назад ультраправой „Лиги защиты Англии“.

Глава полиции Девона и Корнуолла Расс Доуз заверил общественность в том, что полиция „полностью обеспечена ресурсами на данный момент“. По его словам, к тем, кто намерен совершить преступления и нарушить общественный порядок, „будут приняты жесткие меры“. Полиция уже арестовала несколько человек.

Число арестованных будет расти каждый день, сказал он, поскольку полиция продолжает опознавать и задерживать участников беспорядков.

По словам председателя национального совета начальников полиции Гэвина Стивенса, всем региональным отделениям полиции предписано увеличить присутствие специалистов в опасных районах, а также командировать людей в региональный резерв, и развертывание этих региональных подкреплений будет координироваться централизованно.

В Дарлингтоне десятки полицейских были направлены в район Норт-Лодж-Парк, где находится мечеть, после того, как там собрались две большие группы людей. Полиция позже заявила, что возникли „небольшие очаги серьезного насилия“. В полицейских бросали кирпичи.

Министр юстиции Шабана Махмуд предупредила участников протестов, что „полиция, суды и тюрьмы готовы, и вам придется ответить за свои действия“. Накануне пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что в тюрьмах достаточно мест для всех участников беспорядков.

По словам правительственных чиновников, планы по увеличению тюремных мест разрабатывались давно, но их выполнение ускорили.

Со следующей недели в тюрьмах Англии и Северной Ирландии появится более 500 дополнительных мест для содержания арестованных во время беспорядков.

Он сказал Би-би-си: „Я думаю, что мы стали свидетелями серьезных актов насилия, направленных на то, чтобы вызвать ужас у части нашего общества“. По словам Басу, протестующим стоит внимательно изучить юридическое определение терроризма применительно к событиям прошедшей недели.

Басу считает, что нынешняя волна насилия была спровоцирована „ложью, распространяемой через социальные сети“, и с этим нужно что-то делать.

Основной платформой для распространения информации (или дезинформации), а также фото и видео остается X (бывший „Твиттер“), но самоорганизация происходит и в группах и чатах на всех крупных платформах, от Facebook, Tiktok и WhatsApp до Telegram.