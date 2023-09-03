Бесконечный китайский кризис. Почему Китай при Си Цзиньпине вряд ли перегонит Америку

Подобно России нищий Китай разбогател, как только перешел к рыночной экономике и открылся Западу в 1990-х. Богатство прирастало на 10-15% в год, но постепенно догоняющий рост, индустриализация и урбанизация исчерпали себя, и при Си экономика росла уже вдвое медленнее, на 5-7% в год.

Если кратко — забарахлил главный мотор китайской экономики, рынок недвижимости. Но это лишь симптом глубинной болезни, истоки которой — в демографии и, главное, кризисе доверия к руководящей и направляющей роли компартии и ее лидера Си Цзиньпина.

Почему летящий азиатский дракон вдруг обернулся ползущим червяком? И правда ли, что Китай обречен и не сможет в очередной раз доказать, что терпение и труд всё перетрут, если того захочет компартия?

Для Америки дряхлеющий Китай превращается из экономической в политическую и военную угрозу. Для азиатских соседей открывается возможность переманить западный бизнес и капитал. России же закат китайского чуда обещает падение доходов от экспорта ее основного товара — энергоносителей.

Этим летом эксперты и политики на Западе заговорили о том, как жить с угасающим Китаем, и чем торможение китайской экономики обернется для остального мира.

«Это структурное замедление. Барахлят двигатели, которые обеспечивали рост в 2008–2016 годах. На сектор недвижимости приходилось до 25% китайской экономики. Спад в этом секторе — основная причина замедления роста в целом», — сказал Логан Райт из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Не от хорошей жизни. Прежние источники роста не просто исчерпали себя, они теперь тянут экономику на дно.

Начался он потому, что коммунистический лидер Си Цзиньпин консолидировал власть в стране и затеял перестройку. На смену прежней модели роста, основанной на быстром росте экспорта и инвестиций на заемные деньги, он пытается построить экономику, основанную на потреблении, как на Западе.

Аналитики в один голос говорят, что китайский кризис — не экономический, а политический.

И вот в прошлом году она прибавила всего около 3%, и во втором квартале 2023 года рост также едва превысил 3%. В целом за год хорошо если будет 5%, несмотря на низкую базу сравнения с предыдущим ковидным 2022-м, который Китай провел в тотальном локдауне.

«Я боюсь, что фундаментально спрос на жилье подорван демографией, — говорит Зои Лью из американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations). — Пик урбанизации позади, а количество заключенных браков сокращается с 2013 года».

Все эти факторы теперь отыграны. Проблемы девелоперов и падающие цены лишили недвижимость привлекательности как объекта сбережений. Урбанизация практически сошла на нет, а рост населения прекратился.

Помимо объекта для сбережений, квартиры несли и прямую функцию — людям нужно было где-то жить. Урбанизация и рост населения поддерживали спрос на жилье в городах.

Для китайца квартира — вложение в будущее. Ставки по депозитам в банках всегда были подавлены политикой компартии, а социальная поддержка не развита. Поэтому китайцы традиционно откладывали на черный день, вкладываясь в недвижимость.

Во-первых, потому что их доходы растут уже не так, как прежде. Во-вторых, потому что квартиры дешевеют. И в-третьих, потому что они не верят в будущее. Но об этом чуть ниже, а сначала о жилье.

Почему китайцы больше не покупают квартиры

Если сокращение инвестиций неизбежно, китайским властям остается компенсировать его за счет двух других составляющих экономического роста — потребления и экспорта.

«Никаких других источников роста китайской экономики на замену сектору недвижимости не нашлось. Этим и объясняется ее резкое замедление в последние два года, — говорит он. — Двигатели роста, за счет которых Китай развивался после мирового финансового кризиса 2008-09 годов, исчерпали себя как минимум на ближайшее десятилетие».

«Вот вам и главный фактор замедления инвестиций в Китае», — сказал Логан Райт из CSIS.

Новых котлованов никто не роет. Активность в секторе недвижимости сократилась более чем вдвое с середины 2021 года.

В какой-то момент надулся пузырь, вмешалась компартия, ужесточила регулирование, и теперь все инвестиции в жилье — это достройка того, что уже выкуплено людьми на стадии котлована.

Строить тоже не получается. Раньше китайские девелоперы брали кредиты, покупали землю, рыли фундамент, продавали недострой населению, а на вырученные деньги не достраивали, а покупали новую землю, закладывали ее под новые кредиты, рыли фундамент… и так далее.

Веру в то, что партия и Си точно знают, что делают, подорвал сначала жесткий локдаун, потом — резкий отказ от него после протестов. Параллельно Си ополчился на миллиардеров и актрис ради «всеобщего процветания», но потом передумал. И все это время нарастал конфликт с Западом, обостривший в населении предчувствие войны за Тайвань.

Но главное — они все меньше верят в будущее и в способность компартии обеспечивать непрерывный рост благосостояния, к которому привыкло целое поколение.

Безработица растет, недвижимость дешевеет, потребительские цены снижаются. В этих условиях китайцы предпочитают погашать долги и копить, а не тратить.

«Без сектора недвижимости возвращение к доковидным темпам роста экономики невозможно, потому что единственное, что может заменить его рост, — это частное потребление домохозяйств, а его доля не превышает 40%», — говорит Райт.

Но с этим сложности. И вот почему.

«Конечно, руководству Китая придется разбираться и с долгами, и с демографией, но главная проблема в другом», — описывает суть этого сигнала его коллега Скотт Кеннеди.

Как вернуть китайцам веру в будущее «Сигнал должен прийти с самого верха, от Си Цзиньпина. Сигнал о приверженности реформам, — говорит Логан Райт. — Централизация власти лишила всех остальных голоса».

В итоге среди китайцев все меньше желающих стать новым Джеком Ма и угодить в опалу.

«Люди все меньше тратят, все больше откладывают. И мне показалось, что дело не в лопнувшем пузыре на рынке недвижимости. Дело, скорее, в общей потере доверия из-за ощущения, что страна движется в неправильном направлении».

«Очень многие из тех, с кем я общался в Китае, крайне неуверенно отзываются о будущем своей страны и собственных перспективах», — делится Скотт Кеннеди из CSIS своими впечатлениями от трех поездок в Китай за последний год.

«Нет сомнений, что бум позади, им никогда не вернуться к 8-9% роста в год, этому мешают масштабные структурные проблемы», — сказал Ник Ларди из американского Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Китай рано списывать со счетов, даже если рост уже не тот, предупреждают почти все эксперты.

Не всё так плохо. И для Китая, и для мира

«Меня бы убедил возврат к открытости и обещание реформ. Наподобие того, что сделал Дэн Сяопин после событий на площади Тяньаньмэнь», — напомнила она о зарождении китайского экономического чуда в 1990-х после кровавого подавления выступлений за демократические реформы на центральной площади Пекина в 1989 году.

Для этого нужна смена курса Си, полагает Зои Лью из Council on Foreign Relations.

Новый экономический бум не гарантирован даже в этом случае, но хотя бы частично власти смогут вернуть населению веру в будущее и оживить потребление, говорит Кеннеди.

«Им нужно найти новую объединяющую цель и увлечь за собой население. Снять напряженность в отношениях с Западом. И доказать, что они умеют грамотно управлять страной».

Китай остается главным мировым экспортером с конца 2000-х годов, но доля экспорта в ВВП сокращается. Если 15 лет назад она обеспечивала треть экономической активности, то сейчас лишь пятую часть, напоминает Зои Лью из Council on Foreign Relations.

Рассчитывать на ускорение двух других моторов экономики — инвестиций и экспорта — пока не приходится.

«Конечно, есть проблемы с потребительским доверием, но если доходы продолжат расти такими темпами, то потребление в любом случае вырастет», — уверен Ларди.

Зарплаты растут, реальные располагаемые доходы тоже увеличиваются на 5-7% в годовом выражении. А сбережения, наоборот, снижаются.

Грустную статистику не стоит драматизировать, уверен он. Июльская дефляция — лишь статистическая аномалия, поскольку в предыдущем июле случилась чума свиней и цены на свинину взлетели.

«Однако я уверен, что и спад завершен. Похоже, Китай переживает переломный момент. Отныне рост будет не замедляться, а ускоряться и в ближайшие годы будет намного выше нынешних 3%», — сказал он на этой неделе на круглом столе CSIS.

Западу не стоит опасаться, что замедление Китая утянет за собой весь мир и спровоцирует новый кризис, говорит Ник Ларди, поскольку эффект от замедления китайской экономики — это среднее по больнице.

«США больше не переживают, что Китай обойдет их по ВВП в полтора раза, этого никогда не случится. И теперь США могут сосредоточиться на аспекте национальной безопасности в отношениях с Китаем», — сказал он.

Это — хорошие новости для Запада, прежде всего для США, полагает Логан Райт из CSIS.

С инвестициями тоже сложности, поскольку государственные вложения ограничены огромными долгами регионов и нежеланием центральной власти повторять масштабное стимулирование, как после мирового финансового кризиса 2008-09 годов. А частные инвестиции, на которые приходится 54% всех вложений, сдерживают не только прошлые репрессии против хайтек-бизнеса и частного образования, но и падение инвестиционной привлекательности Китая для зарубежных бизнесменов и финансистов.

«Даже если Китай нарастит экспорт услуг, оставшись крупнейшим экспортером товаров, потенциал ускорения роста ВВП в целом за счет экспорта очень незначителен», — говорит она.

«Да, Китай обеспечивает примерно 30-35% всего роста мировой экономики. Но Китай важен не столько для мировой экономики в целом, сколько для отдельных стран и рынков», — сказал он.

Вялый китайский рост, например, навредит Германии — главному европейскому партнеру Китая. И подавит цены на рынке энергоносителей, от экспорта которых зависит российская экономика, потерявшая западных потребителей после вторжения в Украину.

Более того, у Китая есть козыри в рукаве. Даже без починки барахлящих моторов экономического роста остается надежда завести новые.

Китай активно развивает новую энергетику, давно выбился в мировые лидеры в производстве электромобилей и пытается выиграть у Запада конкуренцию в зарождающейся отрасли применения искусственного интеллекта.

«Не надо забывать, что Китай не в первый раз сталкивается с серьезными экономическими проблемами. И всякий раз он умудрялся справиться с ними», — отметила Клэр Рид из CSIS.