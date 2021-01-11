Берлинская полиция усилит защиту германского бундестага после беспорядков в Вашингтоне, когда толпа ворвалась в Капитолий. Об этом в своем послании уведомляет депутатов председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Текст послания опубликован изданием Bild am Sonntag в воскресенье, 10 января.

Как пишет Шойбле, "земельная полиция Берлина уже отдала распоряжение увеличить силы на территории, прилегающей к зданию Рейхстага". Кроме того, председатель парламента запросил в МИД ФРГ отчет о беспорядках в Вашингтоне и "проведет консультации на земельном и федеральном уровнях о том, какие выводы надо сделать в отношении безопасности бундестага".

Безопасность особо важных зданий в Берлине

Статьи по теме: После штурма Капитолия в США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме



Ранее, 7 января, представитель берлинской полиции уже заявлял о том, что будут скорректированы меры по защите имеющих особую важность зданий в столице Германии. Речь идет в первую очередь о бундестаге и объектах, принадлежащих США.

В свою очередь, федеральное правительство уже попросило посольство ФРГ в Вашингтоне предоставить отчет о том, каким образом подобные "вспышки насилия могли произойти в Капитолии". К подготовке доклада будут также подключены эксперты по безопасности различных фракций в германском парламенте, берлинские власти и представители МВД ФРГ.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) уже сравнил события в Вашингтоне с попытками COVID-диссидентов проникнуть в бундестаг минувшим летом. "Враги демократии будут радоваться этим немыслимым сценам из Вашингтона. Подстрекательства быстро приводят к насилию - на ступенях Рейхстага, а теперь и в Капитолии. Презрение к демократическим институтам несет разрушительные последствия", - предостерег министр.

Попытка захвата бундестага



В конце августа 2020 года часть участников акции протеста против политики правительства Германии по борьбе с коронавирусом прорвала оцепление у здания Рейхстага и взобралась на его лестницу. Протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки. Часть людей у заграждения развернула полотнища "рейхсбюргеров", не признающих существование ФРГ как государственного образования, а также черно-бело-красные флаги.

В само здание демонстранты не проникли, полицейские оттеснили их. Было задержано 300 протестующих. Кроме того, в тот день произошли столкновения протестующих с полицией перед зданием посольства РФ в Берлине.