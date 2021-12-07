Берлин требует от Кремля ясности о целях войск РФ у границы с Украиной

Россия, разумеется, имеет полное право применять свои вооруженные силы на собственной территории, но при этом необходимо обеспечивать прозрачность и избегать провокаций. Так официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) прокомментировал в понедельник, 6 декабря, концентрацию российских военнослужащих у границы с Украиной. Россия, по его словам, такую прозрачность не обеспечивает и к тому же прибегает ко все более агрессивной риторике.

Германия выступает за переговоры в "нормандском формате"



Под прозрачностью правительство Германии понимает прояснение целей, во имя достижения которых Москва стянула войска к украинским границам, и ее намерений в отношении самой Украины.

С точки зрения Берлина, "были и по-прежнему существуют форматы переговоров, призванных обеспечить такую транспарентность". Одним из таких форматов Андреа Зассе (Andrea Sasse) из МИД ФРГ назвала встречи "нормандской четверки". Она надеется, что виртуальный саммит Владимира Путина и Джо Байдена во вторник, 7 декабря, будет содействовать восстановлению процесса переговоров в "нормандском формате".

Но и сам разговор президентов России и США в Берлине приветствуют. "Во время, когда на повестке дня стоят критически важные темы и встают критически важные вопросы, очень нужен открытый обмен мнениями", — заявил Штеффен Зайберт.

"Северный поток — 2" и эскалация российско-украинского конфликта



Отвечая на вопрос, готов ли Берлин ответить на возможную агрессию России против Украины отказом от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", Зайберт напомнил о германо-американской договоренности по этому проекту, "в которой оговорены меры на случай использования газа в агрессивных целях".

Но как представитель правительства, работать которому осталось всего два дня, он не стал рассуждать о том, какие конкретные последствия может иметь для "Северного потока — 2" эскалация российско-украинского конфликта. При этом ни Зайберт, ни представитель Минэкономики ФРГ не смогли ответить на вопрос корреспондента DW, существуют ли правовые нормы, которые позволяют отказать во вводе в эксплуатацию того или иного промышленного объекта, например, упомянутого газопровода, если его владелец и оператор выполняют все предписанные немецким и европейским законодательством требования.

Следует напомнить, что в середине ноября немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) — временно приостановил процедуру сертификации газопровода "Северный поток — 2". Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии.