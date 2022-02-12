Берлин призвал граждан ФРГ уехать из Украины

Вслед за США и другими странами Германия призвала своих граждан покинуть Украину на фоне опасений вторжения в страну российских войск. МИД в Берлине указал в субботу, 12 февраля, что гражданам ФРГ следует взвесить, есть ли в их присутствии на территории Украины "экстренная необходимость".

За последние сутки уже по меньшей мере 18 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией. Помимо Германии, соответствующие заявления сделали США, Австралия, Великобритания, Бельгия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея.

В большинстве случаев речь идет о рекомендациях. Но южнокорейский МИД ввел запрет на поездки в Украину и обязал своих граждан уехать из страны, иначе им грозит наказание в соответствии с местным законодательством.

Днем ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину.

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.