Берлин, Париж и Рим согласовали позиции по регулированию искусственного интеллекта

Правительства трех стран хотят, чтобы поставщики искусственного интеллекта (ИИ), как крупные, так и мелкие, добровольно взяли на себя ряд обязательств в Европейском союзе.

Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС в настоящее время ведут переговоры о том, как блоку следует позиционировать себя в этой новой области.

В июне парламент представил Закон об искусственном интеллекте, целью которого является предотвращение рисков безопасности, связанных с приложениями ИИ, а также избежание дискриминационных последствий без замедления развития новых технологий в Европе.

В ходе обсуждений Европейский парламент предложил, чтобы кодекс поведения изначально был обязательным только для крупных поставщиков ИИ, в основном из США.