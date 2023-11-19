Берлин, Париж и Рим согласовали позиции по регулированию искусственного интеллекта

Правительства трех стран хотят, чтобы поставщики искусственного интеллекта (ИИ), как крупные, так и мелкие, добровольно взяли на себя ряд обязательств в Европейском союзе.
Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС в настоящее время ведут переговоры о том, как блоку следует позиционировать себя в этой новой области.
В июне парламент представил Закон об искусственном интеллекте, целью которого является предотвращение рисков безопасности, связанных с приложениями ИИ, а также избежание дискриминационных последствий без замедления развития новых технологий в Европе.
В ходе обсуждений Европейский парламент предложил, чтобы кодекс поведения изначально был обязательным только для крупных поставщиков ИИ, в основном из США.
Однако три страны предостерегают от создания явного конкурентного преимущества по сравнению с мелкими поставщиками ИИ, действующими в Европе. По их мнению, это может привести к снижению уверенности в безопасности услуг мелких игроков на рынке и, следовательно, к уменьшению числа их клиентов. Поэтому правила поведения и прозрачность должны быть обязательными для всех.
Согласно совместному документу, никаких санкций вводить пока не следует.
Однако если по истечении определенного периода времени будут выявлены нарушения кодекса поведения, может быть создана система санкций. В дальнейшем соблюдение стандартов могло бы контролировать соответствующее ведомство Евросоюза.
Министерство экономики Германии, которое работает над этим вопросом совместно с Министерством цифровых технологий, заявило, что законы и государственный контроль должны касаться не самого искусственного интеллекта, а скорее его реализации. Разработка моделей искусственного интеллекта, которые еще не используются или еще не выпущены на рынок, не должна отдельно регулироваться государством.
Правительство Германии проведет в понедельник и во вторник цифровой саммит в Йене (Тюрингия), на котором соберутся представители политического, делового и научного сообществ.
Связанные с искусственным интеллектом вопросы будут на повестке дня на переговорах правительств Германии и Италии в Берлине в среду.