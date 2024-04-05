Берлин: Грузия рискует лишиться шанса на членство в ЕС

Об этом заявила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая в пятницу, 5 апреля, на вопрос корреспондента DW об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона о "иноагентах".

Закон об "иноагентах" несовместим с европейскими ценностями

Хоффман напомнила, что "грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект", и добавила: "Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям".