"Бери или плати": если Финляндия решит отказаться от российского газа, ей все равно придется за него платить

На прошлой неделе Мюккянен заявил журналистам, что планирует ввести запрет после того, как ЕС обновит свой так называемый "газовый пакет" антироссийских санкций.
До этого Финляндия будет вынуждена продолжать покупать российский сжиженный природный газ в течение длительного времени – вплоть до нескольких лет.
За газ придется платить, даже если он останется не вывезенным из России
Обязательная оплата газа является результатом соглашения, заключенного финской государственной компанией Gasum с российской нефтегазовой группой "Газпром". Соглашение основано на принципе "бери или плати".
В таком контракте покупатель обязан приобрести заранее оговоренное количество газа или оплатить его, даже если поставка не будет принята. Контракты "бери или плати" очень распространены в торговле энергоносителями.
Закон предполагает, что Gasum может расторгнуть контракт и прекратить импорт СПГ из России в случае форс-мажора. Санкции или запрет на импорт являются таковым.
Однако для вступления запрета на импорт в силу может потребоваться так много времени, что в конечном итоге он может оказаться бесполезным.
– По нашему самому осторожному предположению, запрет вступит в силу через несколько лет, – комментирует Мюккянен Yle.
Остановит ли запрет на импорт торговлю газом?
Три важный фактора решают, будет ли запрет на импорт целесообразен для прекращения импорта российского газа.
Первый фактор – срок действия контракта Gasum на покупку российского СПГ.
Эксперты по энергетике говорят, что торговля СПГ обычно сопряжена с очень длительными контрактами. Во внутриевропейской оптовой торговле, включая соглашение между Gasum и "Газпромом", контракты обычно заключаются на срок от пяти до десяти лет.
Ранее в этом году Gasum сообщил Yle, что контракт компании с "Газпром" долгосрочный и рассчитанный на несколько лет.
Во-вторых, выгода от запрета на импорт зависит от того, как быстро ЕС внесет изменения в свой так называемый «газовый пакет» санкций.
В-третьих, решающим является то, как быстро запрет войдет в финское законодательство.