"Бери или плати": если Финляндия решит отказаться от российского газа, ей все равно придется за него платить

На прошлой неделе Мюккянен заявил журналистам, что планирует ввести запрет после того, как ЕС обновит свой так называемый "газовый пакет" антироссийских санкций.

До этого Финляндия будет вынуждена продолжать покупать российский сжиженный природный газ в течение длительного времени – вплоть до нескольких лет.

За газ придется платить, даже если он останется не вывезенным из России

Обязательная оплата газа является результатом соглашения, заключенного финской государственной компанией Gasum с российской нефтегазовой группой "Газпром". Соглашение основано на принципе "бери или плати".

В таком контракте покупатель обязан приобрести заранее оговоренное количество газа или оплатить его, даже если поставка не будет принята. Контракты "бери или плати" очень распространены в торговле энергоносителями.

Закон предполагает, что Gasum может расторгнуть контракт и прекратить импорт СПГ из России в случае форс-мажора. Санкции или запрет на импорт являются таковым.