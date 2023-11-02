Бербок призвала провести фундаментальную реформу ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила с предложениями по проведению основополагающих реформ Европейского Союза. Перемены необходимы для того, чтобы сохранить способность организации действовать даже после планируемого присоединения новых стран, заявила она в четверг, 2 ноября, на конференции глав внешнеполитических ведомств европейских стран в Берлине. При этом глава МИД ФРГ указала на "неконтролируемый" риск внутренней блокады и снижения дееспособности Евросоюза после его расширения до 36 членов и более.

"Как мы можем обеспечить продолжение работы наших институтов даже тогда, когда в ЕС будет дюжина новых членов?" - спросила она и указала на необходимость ответить на этот вопрос в ближайшие годы. По ее словам, расширение Евросоюза не означает его автоматического усиления, и ему предстоит "не только украсить свой фасад, но и укрепить свою конструкцию". Если число стран ЕС увеличится почти на треть, то организации необходима "прочная структура от подвала до крыши", добавила она.