Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Генеральную Ассамблею ООН осудить объявленную Россией аннексию ряда областей Украины. На запланированном голосовании в ООН по "незаконной аннексии" важен каждый отдельный голос, заявила она в пятницу, 7 октября, в Берлине на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

По словам Бербок, запланированная резолюция должна дать ясно понять России, что эти регионы по-прежнему принадлежат Украине. Этот документ также должен подчеркнуть, что никто не имеет права ставить под сомнение суверенитет какого-либо государства, тем более путем насилия, указала она.

Генеральная Ассамблея ООН 10 октября рассмотрит на внеочередном заседании указ президента России Владимира Путина об аннексии четырех областей на востоке и юге Украины - самопровозглашенных "республик" "ДНР" и "ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. На голосование Генассамблеи, участниками которой являются все 193 страны ООН, будет вынесен соответствующий проект резолюции.

Противоправная аннексия

Многие государства по всему миру считают нарушением международного права решение России о "присоединении" четырех украинских регионов. В то же время глава МИД Пакистана Зардари оставил открытым вопрос о том, как его страна будет голосовать на Генассамблее. Он сказал, что этот вопрос еще должен быть согласован партнерами по правящей коалиции в Пакистане.

Внеочередное заседание Генассамблеи ООН проводится по инициативе Украины и Албании. Неделю тому назад Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию с осуждением российской аннексии четырех украинских областей из-за российского вето. РФ стала единственным из 15 членов Совбеза, проголосовавшим против этого документа. Десять членов Совета поддержали резолюцию, еще четыре - Китай, Индия, Бразилия и Габон - воздержались.