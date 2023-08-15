Бербок отменила визит в Австралию из-за проблем с самолетом

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из-за многократных технических проблем с правительственным самолетом отменила недельную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона. Неожиданное решение было принято рано утром во вторник, 15 августа.

"Мы до последнего обдумывали и планировали, но из-за невозможности воспользоваться правительственным самолетом, обеспечить логистику запланированных остановок в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион с помощью имеющихся в наличии опций, к сожалению, оказалось невозможным", - заявил представитель МИД ФРГ.

Злоключения с самолетами

Анналена Бербок намеревалась посетить Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. Планировалось, что делегация главы МИД ФРГ из-за неисправности правительственного самолета утром 15 августа вылетит из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби напрямую в австралийский Сидней регулярным пассажирским рейсом, но в итоге было решено, что это не практично.