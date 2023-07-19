Бербок об уничтоженном в Украине зерне: каждая бомба Путин бьет по самым бедным в мире

“Путин не просто подорвал #BlackSeaGrainInitiative. Он уже вторую ночь подряд накрывает портовый город Одесса градом бомб. Тем самым он лишает мир всякой надежды на украинское зерно. Каждая из его бомб также попадает в самых бедных в мире”, - написала Бербок.
Министр отметила, что Германия поддерживает Украину в поиске альтернативных Черному морю транспортных маршрутов. "Например, по "путям солидарности" ЕС речным, железнодорожным и автомобильным транспортом", - подчеркнула Бербок.
В украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия ранее сообщили, что ночью 18 и 19 июля российская армия обстреляла портовую инфраструктуру, которая была задействованы в “Зерновой инициативе”. Были атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах Одесса и Черноморск.
Прошлой ночью удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов понадобится не менее года. Там были уничтожены 60 000 т зерна, которое должно было быть загружено на судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад, отметили в министерстве.
Президент Владимир Зеленский сказал, что “российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни”.
Напомним, 17 июля закончился срок действия "зерновой сделки" между ООН, Турцией и Россией, которая обеспечивала вывоз украинского зерна по Черному морю. Россия отказалась ее продолжать, выдвинув ряд своих условий. В частности, это подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.