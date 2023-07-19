Бербок об уничтоженном в Украине зерне: каждая бомба Путин бьет по самым бедным в мире

“Путин не просто подорвал #BlackSeaGrainInitiative. Он уже вторую ночь подряд накрывает портовый город Одесса градом бомб. Тем самым он лишает мир всякой надежды на украинское зерно. Каждая из его бомб также попадает в самых бедных в мире”, - написала Бербок.

Министр отметила, что Германия поддерживает Украину в поиске альтернативных Черному морю транспортных маршрутов. "Например, по "путям солидарности" ЕС речным, железнодорожным и автомобильным транспортом", - подчеркнула Бербок.

В украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия ранее сообщили, что ночью 18 и 19 июля российская армия обстреляла портовую инфраструктуру, которая была задействованы в “Зерновой инициативе”. Были атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах Одесса и Черноморск.