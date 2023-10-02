Бербок: "ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска"

"Будущее Украины - в Европейском Союзе. В нашей общности свободы. И скоро она будет простираться от Лиссабона до Луганска", - заявила глава немецкой дипломатии. По словам Бербок, с каждым метром украинской территории, с каждой деревней, освобожденной из российской оккупации "Украина проторивает себе дорогу в ЕС".

Бербок: Украине нужна "зимняя защита"

В то же время глава МИД ФРГ отметила, что потребность Киева в помощи растет по мере приближения холодов. Поэтому Украине необходима "зимняя защита", к которой относится и воздушная оборона, резюмировала министр. При этом она добавила, однако, что у европейцев "имеется уже не так много систем, которые можно было бы поставить" Киеву.

Путь Украины в ЕС

В июле 2022 года Украина официально получила статус страны - кандидата на вступление в ЕС. По мнению Бербок, с тех пор Киев "впечатляющим образом" начал проводить реформы - как в сферах правосудия и СМИ, так и в плане "тяжелой темы коррупции".