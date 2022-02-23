Президент США Джо Байден не имеет намерений встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения обстановки на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки вечером во вторник, 22 февраля.

По ее словам, "в настоящее время это, конечно, не планируется". Американская сторона не будет полностью "захлопывать дверь для дипломатии", но необходимым условием для ее успешного продолжения является деэскалация, подчеркнула Псаки.

Отменена встреча Блинкена и Лаврова

Ранее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля очную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Сейчас "нет смысла" проводить мероприятие, поскольку Россия "ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию", сообщил глава американского внешнеполитического ведомства. Вашингтон и его партнеры всегда открыты к дипломатическому взаимодействию, однако Москве необходимо продемонстрировать серьезный настрой, указал Блинкен.

Встречу Байдена и Путина предлагал Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон 21 февраля предложил провести встречу лидеров США и РФ, предварительно проведя с каждым из них телефонные переговоры. Стороны выразили свое предварительное согласие, однако условием для проведения встречи было то, что Москва не начнет вторжение в Украину.

Однако вечером того же дня Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем распорядился ввести войска РФ на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.