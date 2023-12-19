Белый дом видит разницу между жертвами в Украине и Газе

Власти США видят разницу между жертвами войны в Украине и в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Газы целью войны. Это не входит в их планы. Они не пытаются намеренно убивать мирных жителей", - пояснил он на брифинге для журналистов в Белом доме вечером в понедельник, 18 декабря.

Кирби ответил таким образом на вопрос журналиста о том, какие доказательства нарушений Израилем международного права в секторе Газа нужны США. Журналист напомнил, что когда началась война России против Украины, американские власти "были весьма прямолинейны, обвиняя Россию в нарушениях международного права".