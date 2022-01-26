”Просто чтобы внести ясность: у президента нет намерений или интереса или желания отправлять войска на Украину. НАТО — это объединение для поддержки наших партнеров и стран на восточном фланге, и это то, на чем мы сосредоточены”, — пояснила она, комментируя заявление Пентагона о том, что 8,5 тыс. американских военных будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы, при необходимости, иметь возможность перебросить их в Европу в короткие сроки.

Псаки добавила, что решение о переброске военных будет принято совместно с партнерами по НАТО. Она также напомнила, что у Вашингтона есть обязательства перед блоком,. которые он воспринимает очень серьезно.

Представитель Белого дома подчеркнула, что НАТО — оборонительный альянс, и заявила, что агрессивно в рамках этого конфликта себя ведет только Россия.

Также во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не будет размещать боевые подразделения на Украине.

О готовности перебросить в Европу 8,5 тыс. военных Пентагон заявил накануне вечером. До этого о планах Вашингтона разместить в регионе несколько тысяч американских военных сообщала газета The New York Times. Издание утверждало, что Пентагон предложил Байдену несколько вариантов, в том числе тот, который предполагает отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военных. При этом, по плану, их количество можно увеличить в десять раз в случае ухудшения ситуации.

На фоне конфликта США решили направить Украине дополнительную военную помощь. Во вторник поступила третья партия, в ней были оборудование и боеприпасы, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Телеканал Fox News со ссылкой на источники уточнял, что груз содержит партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.