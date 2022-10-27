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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ответил на вопрос об угрозах России нанести удары по американским коммерческим спутникам как "квазигражданской" инфраструктуре.
Белый дом: США ответят в случае атаки России на коммерческие спутники
© Zuma Press / Scanpix

Кирби заявил, что любая атака на инфраструктуру США встретит соответствующий ответ. Он также отметил, что действительно есть общедоступные данные о том, что Россия стремится завладеть противоспутниковыми технологиями.

Ранее в четверг замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил в ООН, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. "Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - указал он.

Украина активно использует систему спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX, как для связи войск, так и для предоставления неподцензурного доступа к интернету жителям оккупированных Россией территорий.

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bbcrussian.com
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