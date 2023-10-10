Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль

"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска", – заявил Кирби.

Впрочем, по его словам, президент США Джо Байден "всегда будет гарантировать, что мы защищаем и отстаиваем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни находились, в том числе, в частности, в этой части мира".

Кирби добавил, что первый транш дополнительной помощи по безопасности Израилю со стороны США в ответ на нападения ХАМАСа уже в пути по состоянию на вечер понедельника.

"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать их".

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.