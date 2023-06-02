В какой-то момент американский лидер вызвал тревогу среди собравшихся, когда упал, споткнувшись в районе сцены. 80-летнему политику помогли подняться два сотрудника его службы охраны.

Поднявшись на ноги, Джо Байден указал на место, где потерял равновесие. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт позднее сообщил в твиттере, что президент споткнулся о мешок с песком. Лаболт отметил, что с президентом "всё в порядке".

Би-би-си пишет, что в Колорадо Байден простоял около полутора часов, чтобы лично пожать руку каждому из более чем 900 курсантов. "Спасибо, что выбрали служение стране", - приводят СМИ его слова на церемонии.

Джо Байден считается старейшим политиком на посту президента США.