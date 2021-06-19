В Белом доме опровергли сообщения о том, что администрация США отложила предоставление помощи Украине, в том числе военной. "Идея, что мы приостановили помощь Украине в области безопасности - абсурд", - заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в пятницу, 18 июня.

По ее словам, лишь на той неделе, что предшествовала саммиту США-Россия, Украине "был предоставлен пакет помощи в области безопасности на сумму 150 млн долларов, включая летальную составляющую". Сейчас Украине предоставлена вся помощь, которая была выделена Конгрессом. За два дня до встречи с Владимиром Путиным президент Джо Байден выступил в НАТО, пообещав и далее поддерживать Украину, "чтобы она могла продолжать сопротивление российской агрессии", подчеркнула Псаки.

Сообщения СМИ об отложенной помощи Украине

Американское издание The Washington Post 16 июня сообщило, ссылаясь на неназванных собеседников, что незадолго до саммита США-Россия в Женеве администрация Байдена решила отложить предоставление Украине летальной и нелетальной помощи стоимостью в десятки миллионов долларов, подготовленной после того, как весной Россия сконцентрировала свои войска возле украинской границы.

Согласно информации издания Politico, опубликованной 18 июня, стоимость этого пакета помощи Украине составляла 100 млн долларов. Официальные лица в Совете национальной безопасности США решили отложить эту помощь, когда Россия объявила о сокращении своих войск и в преддверии встречи Байдена и Путина, но пакет не расформирован и "может быть быстро отправлен в Украину", пишет Politico.

В свою очередь, Джен Псаки заявила, что Вашингтон подготовил "резервные фонды" на тот случай, если "Россия продолжит вторжение в Украину".

Военная помощь США Украине

11 июня Пентагон объявил, что Украина получит от Соединенных Штатов второй пакет военной помощи на 150 млн долларов, включающий контрбатарейные радары, средства для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи. В марте сообщалось, что США выделили Украине 125 млн долларов для повышения обороноспособности. С 2014 года Киев получил от США военную помощь почти на 2,5 млрд долларов, заявили в Минобороны Украины.