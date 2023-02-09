Белый дом назвал выдумкой материал о причастности США к взрывам "Северного потока"

85-летний Херш получил известность в начале 1970-х, когда расследовал предполагаемые военные преступления американской армии во Вьетнаме и раскрыл информацию об участии американской армии в бомбардировках баз Вьетконга в Камбодже. Он участвовал в освещении Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента США Ричарда Никсона.

В своём материале о взрыве газопроводов он, ссылаясь на один неназванный анонимный источник, утверждает, что диверсия на "Северных потоках" была санкционирована президентом США Джо Байденом и проведена глубоководными пловцами военно-морского флота.

Операция проводилась в строгой секретности, утверждает Херш, в обход контроля Конгресса. В обсуждении участвовали Пентагон, ЦРУ и представители Госдепартамента и Министерства финансов. В организации взрывов кроме того участвовала Норвегия, утверждается в материале.

"Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию. Взрывы на ветках газопровода произошли в конце сентября, три из четырёх веток магистралей получили серьёзные повреждения, не позволяющие их использование.

Москва обвинила в случившемся страны Запада, президент Владимир Путин назвал диверсию "терактом англосаксов", министр иностранных дел Сергей Лавров в январе заявил, что к случившемуся непосредственное отношение имеют Соединённые Штаты. Расследование ведётся сразу в нескольких европейских странах, местные издания писали, что Москва может быть одним из основных подозреваемых. Официальных результатов расследований, даже предварительных, пока нет.

Представитель Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон назвала материал Херша "полной выдумкой", такими же словами охарактеризовали его и в Госдепартаменте.