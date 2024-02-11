Белый дом критикует Трампа за слова об отказе помогать НАТО

Ранее в тот же день Трамп выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине и рассказал об одной из встреч с высокопоставленными представителями Североатлантического альянса. Как следует из слов экс-главы Белого дома, один из президентов "крупной страны" спросил Трампа, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".