Сославшись на данные американской разведки, Кирби предупредил, что российские власти намерены объявить частью России территорию вокруг Херсона, Запорожья и весь Донбасс. Он сравнил действия России на захваченных в ходе вторжения в Украину территориях с тем, что происходило в Крыму: "Россия уже назначает незаконных должностных лиц в частях Украины, находящихся под ее контролем. Первым делом эти люди проведут фиктивные референдумы, затем Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины".

По словам Кирби, прежние предположения о намерениях России подтверждаются данными разведки, согласно которым усилия в направлении аннексии становятся "более согласованными и более стратегическими". "Попытка аннексии территории силой будет грубейшим нарушением Устава ООН и она не останется безнаказанной", — предупредил представитель Белого дома. Он заявил о том, что против Кремля будут введены новые жесткие санкции. В ближайшие дни будет объявлено о выделении Украине систем залпового огня HIMARS.

Джон Кирби подчеркнул, что США разоблачают планы Кремля с тем, чтобы мир знал о предполагаемой готовящейся незаконной аннексии.