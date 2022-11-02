По данным американской разведки, Северная Корея пытается создать видимость того, что боеприпасы идут в страны Ближнего Востока и Северной Африки, однако в действительности они предназначены для России.
В сентябре американская разведка также сообщала о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР.
В новых рассекреченных разведданных не говорится о том, сколько именно боеприпасов КНДР поставила или собирается поставить России. Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби, однако, заявил, что США продолжат следить за возможной поставкой оружия из Северной Кореи.
Представители России и КНДР эту информацию никак не комментировали.
Ранее стало известно о поставке России партии иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Минобороны России и власти Ирана официально отрицает эту информацию. Многие эксперты отмечают, что российская армия испытывает нехватку боеприпасов.
КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит, и российской артиллерии.
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