Президент США Джо Байден в четверг пообещал ближе ознакомиться с обстоятельствами попытки взлома сети Национального комитета республиканской партии и кибератаки против компании Kaseya.

Байден вышел к прессе после встречи высших американских чиновников, в том числе представителей разведки, в Белом доме. На встрече обсуждали, что делать с кибератаками, которым в последнее время подвергаются объекты в США.

С помощью атак методом Ransomware за последние недели анонимные хакеры получили от американских граждан миллионы долларов. Считается, что эти группировки могут быть связаны с Россией, однако администрация Байдена не делает резких заявлений.

В четверг Байден тоже от них воздержался. Он заявил, что "передаст послание" президенту Путину. После пресс-секретарь президента Джен Псаки уточнила, что Байден не имел в виду какого-то концептуально нового послания.

Пресс-секретарь Байдена сделала значительно более резкое заявление: "Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать". Псаки дважды подчеркнула, что Белый дом готов бороться с киберпреступностью в России самостоятельно, даже если российские власти не знают о ее существовании.

Встречу в Белом доме Псаки назвала "общей попыткой правительства справиться с атаками Ransomware". "У президента есть ряд вариантов, если он решит действовать", - добавила Псаки.

Заявления Белого дома звучат на фоне растущего давления на администрацию Байдена из-за кибератак, которые в глазах американского общества остаются безнаказанными. За последние недели хакеры несколько раз "брали в заложники" сети американских компаний и других учреждений, требовали деньги за разблокировку и получали их.

Накануне Дня независимости США 3 июля хакеры атаковали сети фирмы Kaseya, предоставляющей программное обеспечение и обслуживающей внутренние компьютерные сети. Помимо американских пострадали и другие фирмы, и организации, в частности, 500 шведских супермаркетов сети Coop, две голландские IT-компании и даже 11 школ в Новой Зеландии. 5 июля стало известно, что хакеры потребовали от жертв кибератаки 70 млн долларов в биткоинах.

Джо Байден дал спецслужбам указание провести расследование.

Это была не первая кибератака, произошедшая с США после встречи Байдена с Путиным, на которой президент США передал своему российскому коллеге список из 16 критически важных для Соединенных Штатов секторов экономики, попросив его воздержаться от хакерских атак на них. По словам Джо Байдена, он сказал Путину, что хакерская атака на эти объекты будет воспринята как объявление кибервойны и приведет к немедленному ответу.

Тем не менее атаки продолжаются. Недавно были совершены нападения на один из крупнейших трубопроводов США Colonial Pipeline и на американские и австралийские отделения крупнейшего в мире производителя мяса JBS. В обоих случаях хакеры потребовали многомиллионные выкупы.

Только вчера СМИ сообщили, что на прошлой неделе хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались взломать компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.

По данным агентства Bloomberg, нападение было совершено на серверы компании Synnex, и стоит за ним хакерская группа "ATP 29", также известная как "Cozy Bear".

США и раньше арестовывали россиян по обвинению в кибермошенничестве и кибератаках. В январе нью-йоркский суд приговорил российского хакера Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в краже данных почти 140 млн человек и других киберпреступлениях. Тюрин был арестован в Грузии в 2017 году и депортирован в США.

Среди других обвиняемых властями США россиян - музыкант и диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании 310 млн долларов. Сам он утверждает, что стал жертвой обмана.