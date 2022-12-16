"Российские действия в Украине являются нарушением Устава ООН и оскорблением мандата Совета Безопасности. Мы считаем возмутительным, что постоянный член Совбеза нарушает устав организации и ведет столь жестокую войну в Украине, включая стремление России разрушить критически важную инфраструктуру страны, чтобы приумножить человеческие страдания. Если бы был способ исключить Россию из Совета безопасности ООН — мы бы немедленно приступили к этому", — сказала пресс-секретарь во время брифинга для журналистов.

По словам Карин Жан-Пьер, поскольку правила ООН не позволяют исключить Россию из Совбеза, США намерены продолжить добиваться ее изоляции на всех международных платформах, а также привлечения к ответственности, в том числе с помощью санкций и принудительных мер.

«Россия — агрессор. Мы не должны этого забывать. Именно Россия начала эту войну», — заключила пресс-секретарь. Она добавила, что США не находились и не находятся в состоянии войны с Россией, а лишь делают то, что президент США Джо Байден обещал президенту РФ Владимиру Путину годом ранее: если Россия нападет на Украину, то США будут помогать украинцам защищаться. «США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнула Жан-Пьер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома, написала в своем телеграм-канале, что «если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили».

14 декабря два члена палаты представителей конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон представили резолюцию, призывающую президента США инициировать процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН. Авторы документа указывают, что Россия совершила ряд «вопиющих нарушений» Устава ООН, включая незаконную аннексию территорий Украины, преступления против мирного населения и ядерные угрозы, что, в свою очередь, ставит под сомнение право России на постоянное членство в Совете Безопасности.

В апреле 2022 года Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека. Инициаторами голосования выступили США и Великобритания после того, как стало известно об убийстве мирных жителей в Буче. В свою очередь Россия объявила, что досрочно прекращает свои полномочия в совете, а также назвала резолюцию Генассамблеи «неправомерным и политически мотивированным шагом».