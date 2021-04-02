Белорусский политолог Болкунец покинул Россию

«В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место», — написал Болкунец. В разговоре с «Национальной службой новостей» он уточнил, что уехал в европейскую страну.

Такое решение политолог объяснил тем, что у России и Беларуси есть договоренности в рамках Союзного государства, и по запросу Беларуси его могут выдать белорусским спецслужбам.

«Последнее время была масса случаев, когда белорусские спецслужбы похищали людей в Москве, вывозили в Белоруссию и пытали. Ведь у Лукашенко сегодня паника из-за неустойчивости его системы. Он боится и делает все возможное, чтобы запугать людей, но думаю, это не спасет Лукашенко от ухода с большим позором», — рассказал Болкунец.

26 марта стало известно, что Генпрокуратура Беларуси завела на Болкунца уголовное дело за публичное оскорбление Александра Лукашенко. В разговоре с Дождем политолог назвал дело политическим и предположил, что оно может быть связано с тем, что он назвал Лукашенко «убийцей», а его режим — «фашистским».

Болкунец родился в белорусском городе Слоним. Он закончил экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, получил степень магистра в Европейском гуманитарном университете, учился в аспирантуре в Высшей школе экономики. Последние несколько лет Болкунец живет и работает аналитиком Института развития интеграционных процессов при Академии внешней торговли России и консультирует СМИ по белорусско-российской повестке.