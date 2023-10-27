Белорусские демсилы открыли службу "Одно окно" для поддержки пострадавших от репрессии

Служба "Одно окно" — это информационно-консультационная платформа, на которой будет собираться и регулярно обновляться информация о возможной помощи пострадавшим от репрессий. Пока проект работает в тестовой версии.
Помощь можно получить на сайте службы через звонок, чат, электронную почту или письмо. Также можно обратиться за поддержкой через Instagram, Facebook, Telegram и Viber. Помощь оказывается бесплатно и конфиденциально.
На данный момент в информационной базе службы насчитывается 245 организаций, которые оказывают помощь белорусам или отвечают за решение многих социальных вопросов. Среди них — госорганизации в Беларуси, белорусские неправительственные организации в изгнании и местные инициативы в других странах.
Открытие службы "Одно окно" прокомментировала представитель Кабинета по социальной политике Ольга Горбунова:
" Ко многим из нас люди обращаются за помощью: у кого-то задержали близкого человека — и он ищет адвоката, помощь с передачами. Кому-то нужна помощь, чтобы принять решение об эвакуации, кто-то отбыл несправедливое наказание, кто-то страдает от домашнего насилия, кто-то в стрессе закрывается и начинает употреблять алкоголь, кому-то не начисляют пенсию или нужна медицинская реабилитация. Мы можем объединиться и помогать друг другу, это показал наш летний онлайн-марафон солидарности с политзаключенными "Нам не все равно!". Служба "Одно окно" — следующий шаг в истории нашей взаимоподдержки. Верю, что мы сможем противостоять попыткам авторитарного режима настроить нас друг против друга"
Контакты службы «Одно окно» можно найти на официальном сайте by.social.
Пользователям из Беларуси рекомендуется заходить через VPN в целях безопасности.